La celebridad Kim Kardashian irradió belleza en una de sus últimas fotografías de Instagram al posar ataviada en un espectacular vestido blanco ajustado a su silueta curvilínea.

La prenda tenía un amplio escote en V, mangas largas y presumió un ostentoso collar de diamantes y una piedra preciosa en color verde.

Kim Kardashian, de 45 años de edad, posó con otros atuendos y anunció que va a “subastar” su guardarropa de All's Fair, valorado en 1 millón de dólares.

“En All's Fair, interpreto a una abogada que ve de primera mano cómo el sistema legal puede empoderar a las mujeres o dejarlas atrás. Pero en la realidad, en todo el mundo, el ‘precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres simplemente no pueden permitirse”, escribió como pie de foto para argumentar que todos los fondos recaudados se destinarán a la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles.

Las publicaciones salen a la luz mientras Kim Kardashian ha estado pasando tiempo con Lewis Hamilton en Japón antes de su carrera de Fórmula 1 del domingo, donde tiene previsto apoyar públicamente por primera vez.

Kim Kardashian ha llevado a Japón a tres de sus cuatro hijos (Chicago, Psalm y Saint) para que puedan “apoyar” al piloto de carreras , de 41 años, según The Sun.

“Estuvo en el Gran Premio de Las Vegas el año pasado, pero mantuvo las cosas en secreto porque su relación aún estaba en sus inicios. Ahora son una pareja formal y ella lo apoyará junto a los niños. Han estado pasando tiempo juntos en Tokio y lo han pasado de maravilla”, dijo una fuente al medio.

El jueves, Kardashian compartió algunas instantáneas en Instagram con sus hijos desde Tokio, mientras que Hamilton publicó fotos suyas con el experto Tetsuro Shimaguchi, de 55 años, blandiendo una espada samurái. También captaron a la pareja cenando juntos el miércoles.

Una fuente reveló a la revista People que el romance de Kardashian con Hamilton: “Es más que una simple relación pasajera. Se necesita mucho para captar el interés de Kim, y sin duda está intrigada”.

Otra fuente dijo al tabloide Daily Mail que Kanye West está “muy celoso”. “Ye está muy celoso, sí, se siente raro. Siempre se le hace raro ver a su exesposa salir con otro hombre. Se sentía raro con Pete Davidson y ahora se siente raro con Lewis Hamilton”, señaló.