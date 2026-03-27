Una vez más Lupillo Rivera dio de qué hablar y nuevamente fue por Belinda, ya que reveló que los abogados de la cantante lo buscaron para llegar a un acuerdo, luego de que ambos emprendieron acciones legales; el famoso, conocido como El Toro del Corrido, informó que rechazó la propuesta y que él “va con todo” sin importar qué le cueste. “No vamos a hacer ningún trato”, afirmó.

La polémica entre Lupillo Rivera y Belinda volvió a encenderse luego de que el intérprete de regional mexicano asegurara que la cantante lo contactó recientemente para intentar llegar a un acuerdo legal, propuesta que él decidió rechazar tajantemente.

Durante un encuentro con medios, Lupillo Rivera reveló que los abogados de Belinda lo llamaron por teléfono para buscar un arreglo, sin embargo, él les dejó en claro que no tienen intenciones de negociar, por lo que seguirá adelante con la denuncia que interpuso.

“No vamos a hacer ningún trato, vamos con todo adelante. Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no, no lo entretuve, nada más le dije: ‘Sabes qué, a mí no me interesa hablar vamos a seguir adelante con todo’”, relató.

Y añadió: “Ya no hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope, cueste lo que me cueste, pierda o gane lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, así de fácil. Y demostrarle al público que no se vale en algunas cosas y hay que echarle pa’delante”.

El artista no dio detalles específicos sobre la naturaleza del acuerdo que presuntamente buscaba la cantante, lo que ha generado aún más especulaciones. Hasta el momento, Belinda no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo dicho por Lupillo Rivera.

¿De qué se demandaron Belinda y Lupillo Rivera?

La intérprete de “Sapito” denunció a Lupillo por violencia mediática y digital, mientras que el cantante de “Los que hablan de mí” inició acciones legales en contra de Belinda por difamación y falsedad de declaraciones.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Lupillo y Belinda?

Lupillo Rivera y Belinda fueron novios alrededor de 2019 y su romance duró entre seis y ocho meses, según confesó el propio cantante en distintas entrevistas.

La relación entre Lupillo Rivera y Belinda ha sido tema recurrente desde que ambos coincidieron como coaches en La Voz México. Aunque en su momento evitaron confirmar públicamente un romance, con el paso del tiempo surgieron declaraciones, indirectas y revelaciones sobre su noviazgo. Uno de los episodios más recordados fue cuando Lupillo mostró que se tatuó el rostro de Belinda, el cual posteriormente decidió borrar mediante la técnica de "blackout", eligiendo un diseño tipo "brochazo".