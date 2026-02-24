La celebridad Kim Kardashian levantó suspiros en Instagram al compartir más fotografías de la última sesión que realizó para Skims, su marca de ropa interior.

La estrella de redes sociales promocionó sus nuevos modelos de algodón al lucir un espectacular bikini negro que dejó a la vista su silueta imposible, destacando su diminuta cintura y silueta de reloj de arena.

Para presumir su belleza, Kardashian, de 45 años de edad, llevó un maquillaje contour de apariencia natural donde destacó sus rasgos con tonos nude, rubor y amplias pestañas negras.

“Wow”, “Mi chica” y “Guapísima” fueron algunas de las reacciones de sus seguidores ante la publicación. La nueva colección de algodón de Skims también fue modelada por Kylie Jenner, quien elevó la temperatura en redes sociales con una atrevida sesión.

Las fotografías salen a unas semanas de que Kim Kardashian, de 45 años, confirmara su romance con el piloto de carreras de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, de 41 años. La noticia sorprendió, pues ellos se conocen desde hace más de 10 años.

De hecho, una fuente dijo al tabloide Daily Mail que Kanye West está “muy celoso”. “Ye está muy celoso, sí, se siente raro. Siempre se le hace raro ver a su exesposa salir con otro hombre. Se sentía raro con Pete Davidson y ahora se siente raro con Lewis Hamilton”, señaló.

Por ahora, Kim Kardashian le da poca importancia a lo que diga su ex. Ha llevado a su marca Skims a convertirse en todo un imperio. Fue valorada en 5,000 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Goldman Sachs.

Una de las más recientes colaboraciones la tuvo con Nike, pero también ha lanzado colecciones con firmas de la talla de Dolce & Gabbana.

Según Kim Kardashian, SKIMS siempre se ha dedicado a redefinir lo esencial. “Aportamos el nivel de innovación, inclusión y calidad que la gente espera de productos que realmente marcarán la diferencia”, señala.

En entrevista con WWD.com dijo que sí visualiza hacer un desfile de modas con su marca, pero le daría un toque especial. “Tendría que ser una experiencia más que un desfile normal, pero nunca descartaría nada”.

“Conozco cada uno de los productos que tenemos, he probado todos los productos que están saliendo. Me encanta mostrar siempre nuestras medias y fajas. Creo que es muy importante, porque uso fajas con todo y creo que antes de [SKIMS], no es que no estuvieran aceptadas, simplemente no estaban de moda”, agregó.