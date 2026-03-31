El mundo de la política estadounidense está siendo sacudido por un nuevo escándalo, ahora protagonizado por la exsecretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Krisi Noem y su esposo Bryon Noem. ¿Qué pasó?

De acuerdo con los informes, y varias fotografías filtradas, el esposo de la exsecretaria ha generado polémica por haberse vestido como mujer en varias ocasiones y fotografiarse sugerentemente, además de pagar dinero a creadores de contenido para adultos para que digan obscenidades.

El tabloide Daily Mail reveló que existen archivos de mensajes privados, además de contenido gráfico, que incluye a Bryon y a tres actrices porno que se dedican a la práctica de bimboficación, donde las mujeres transforman su cuerpo inyectándose solución salina para aumentar el volumen del pecho.

Las imágenes, que ya circulan en internet, muestran al esposo de la favorita de Donald Trump vestido como mujer, con un top con voluminosos senos y leggins entallados. En las imágenes, el hombre hace close ups al pecho, a su rostro y a sus glúteos, también aumentados en volumen.

NO TE PIERDAS: Anne Hathaway da cátedra de estilo con minivestido de lentejuelas en promo de ‘El Diablo Viste a la Moda’ en México

Además de las imágenes de Bryon Noem, el Daily expuso chats donde otras personas le pedían dinero, en especial durante los 14 meses en los que su esposo estuvo al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) del gobierno de Donald Trump.

En este periodo, Bryon enviaba cifras de hasta 25 mil dólares a una lista secreta de conocidos; cuando no hacía los pagos a tiempo o completos, dichos conocidos lo chantajeaban y otros tantos intentaban exponerlo directamente en redes sociales.

Por su parte, los chats filtrados señalan que Bryon contactaba a las creadoras de contenido explícito para preguntarles sobre el tamaño de sus senos y ofrecerles hasta mil dólares a cambio de fotos de sus cuerpos y de tips para vestirse como mujer.

De hecho, una fuente consultada por tabloide al respecto reveló que Bryon tiene un fetiche con los senos artificiales grandes, “de más de 3000 centímetros cúbicos de solución salina por mama”, que se rellenan en un procedimiento conocido como “bombificación” en el que las personas modifican esta parte de su cuerpo para “parecerse a una muñeca, el estilo Barbie”.

El Daily detalló que se puso en contacto con el hombre para aclarar los informes y que éste no negó que se haya vestido de mujer ni que haya tenido chats explícitos con otras personas.

Según afirma el Daily, este escándalo pudo haber sido una de las razones para que Noem haya sido destituida de su cargo como secretaría de seguridad a inicios del mes para evitar ser chantajeada en caso de que la información fuera filtrada a los medios de comunicación.

🤯Kristi Noem’s husband EXPOSED living secret double life with FETISH chats, 'bimbo' selfies and payments to models, per Daily Mail



Former intelligence officials warn alleged behavior could create blackmail vulnerabilities tied to Noem’s former DHS role pic.twitter.com/QYm8W1WcIN — RT (@RT_com) March 31, 2026

“Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con un alto grado de certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, citó el Daily del exagente de la CIA Marc Polymeropoulos.

Este nuevo escándalo de los Noem se revela después de que fuera exhibida una presunta relación extramarital con su asesor Corey Lewandowski en 2023, cuando era gobernadora de Dakota del Sur.