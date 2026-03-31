Luego de que estallara la polémica en torno al esposo de Kristi Noem, exsecretaría de seguridad de Estados Unidos, por sostener una “doble vida” como travesti y por compartir fetichismo de senos rellenos de solución salina con creadoras de contenido para adultos, Donald Trump emitió su opinión.

¿Qué dijo Trump sobre Bryon Noem y su exsecretaria de seguridad nacional, Kristi Noem?

El presidente de Estados Unidos se dijo estar sorprendido por lo ocurrido con Bryon Noem, con quien su exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional lleva más de 30 años casada.

“Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima”, señaló en una llamada telefónica, según citó el medio británico. “No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”, agregó.

¿Qué ha dicho Kristi Noem sobre la "doble vida" de su esposo?

Por su parte, en una actualización, el medio informó que un portavoz de Kristi Noem ya se había pronunciado ante la publicación de las comprometedoras imágenes y de chats explícitos de Bryon. Según dijo, la favorita de Trump está “devastada” con lo que se está comentando del caso y que la revelación dejó a su familia “completamente sorprendida”.

En la misma declaración, la exsecretaria del DHS apuntó que estaba manejando la situación “en privado” y que, a pesar del escándalo, lo importante para ella es el gobierno y su trabajo junto a Donald Trump.

“La señora Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, señaló el portavoz.

¿Qué pasó con el esposo de Kristi Noem?

La polémica en torno a la familia Noem explotó después de que el Daily Mail revelara fotos inéditas de Bryon Noem vestido como mujer, con tops femeninos luciendo senos postizos de gran tamaño y leggings ajustados.

De acuerdo con lo que señaló el tabloide británico, Bryon compartía fotografías con actrices para adultos a cambio de pagos de miles de dólares. Aunado a esto, el medio reveló que el hombre enviaba dinero a una lista secreta de conocidos para que le guardaran el secreto.

El Daily expuso chats donde varias personas le pedían dinero, en especial durante los 14 meses en los que su esposo estuvo al frente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos del gobierno de Trump.

¡Pero eso no es todo! Relacionado con las imágenes luciendo senos postizos, el Daily detalló que el hombre tiene un fetiche con las mujeres que se someten a la práctica estética de bimboficación, que es cuando aumentan el tamaño de su pecho con solución salina, que llegan a obtener más de “3000 centímetros cúbicos de solución por mama” para modificar su cuerpo y así “parecerse a una muñeca, el estilo Barbie”.

El Daily detalló que se puso en contacto con el hombre para aclarar los informes y que éste no negó que se haya vestido de mujer ni que haya tenido chats explícitos con otras personas.