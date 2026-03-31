Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron un promedio de 4 dólares por galón por primera vez desde 2022 el martes, mientras la guerra con Irán hacía que los precios del combustible siguieran disparándose en todo el mundo.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina corriente es ahora de 4,02 dólares, más de 1 dólar por encima de lo que costaba antes de que comenzara la guerra. La última vez que el conjunto de conductores en Estados Unidos pagó tanto en las gasolineras fue hace casi cuatro años, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados han estado pagando bastante más de 4 dólares por galón desde hace tiempo. Los precios varían de un estado a otro debido a factores que van desde el suministro cercano hasta diferentes tasas impositivas.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el costo del petróleo crudo —el principal componente de la gasolina— se ha disparado y ha oscilado con rapidez. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes por parte de grandes productores de petróleo en todo Oriente Medio. Tanto el crudo Brent, el estándar internacional, como el crudo de referencia de Estados Unidos se cotizan ahora a más de 100 dólares por barril, frente a unos 70 dólares antes de la guerra.

Los automovilistas de todo el mundo también están lidiando con precios más altos de la gasolina debido a la guerra. En París, por ejemplo, la gasolina está a 2,34 euros por litro (2,68 dólares), lo que equivale a unos 10,27 dólares por galón.

La gasolina cara podría lastrar la economía y elevar otros precios

Los precios más altos de la gasolina están afectando a consumidores y empresas, mientras muchos hogares siguen enfrentando mayores presiones por el costo de vida. Y, a medida que los conductores pagan más para cubrir necesidades como la gasolina, o incluso facturas de servicios públicos afectadas por el alza del costo del combustible, muchos podrían verse obligados a recortar sus presupuestos en otros campos.

“Los estadounidenses (están) gastando cientos de millones de dólares más en gasolina cada día”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo del servicio de seguimiento de combustible GasBuddy. Eso, dijo, tiene un impacto negativo en la “psique del consumidor estadounidense”, lo que conlleva consecuencias para la economía en general.

Antes de iniciar la guerra, el presidente Donald Trump se jactó de mantener bajos los precios de la gasolina.

Los precios al consumidor y el costo de vida ya se han convertido en puntos álgidos en este año de elecciones de mitad de mandato, y los demócratas en particular están arremetiendo contra Trump y los republicanos mientras el Partido Republicano intenta mantener las mayorías en el Capitolio. Una encuesta reciente de AP-NORC encontró que el 45% de los adultos en Estados Unidos están “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente al 30% poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024 con promesas de bajar los costos.

Más allá de las visitas a la gasolinera, los analistas señalan a los alimentos, que deben reponerse con frecuencia y también podrían ver aumentos de precios a medida que se acumulan los costos de transporte y embalaje de las empresas. Pero el transporte de otra carga y paquetes también se ha visto afectado. El Servicio Postal de Estados Unidos, por ejemplo, está buscando un recargo temporal adicional del 8% en algunos de sus productos populares, incluido Priority Mail.

El diésel en Estados Unidos —el combustible utilizado para muchos camiones de carga y reparto— se vende ahora a un promedio de 5,45 dólares por galón, frente a unos 3,76 dólares por galón antes de que comenzara la guerra, según AAA.

“Va a significar facturas más caras para camioneros, tractores y trenes que mueven la economía de Estados Unidos con combustible diésel. Va a significar que es probable que los consumidores se encuentren con precios de los alimentos al alza —y, en términos generales, un aumento de la inflación en Estados Unidos”, dijo De Haan.

Si la guerra se prolonga, es posible que esos precios suban aún más. Para frustración de Trump, la mayor parte del movimiento de petroleros en el clave estrecho de Ormuz —por donde antes solía pasar aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— sigue paralizada. Eso ha llevado a recortes por parte de grandes productores de la región que no tienen forma de llevar su crudo al mercado. Mientras tanto, Irán, Israel y Estados Unidos han atacado instalaciones de petróleo y gas, agravando las preocupaciones sobre el suministro.

Analistas como De Haan reiteran que todas las miradas están puestas en el estrecho de Ormuz, y señalan que si la vía marítima permanece bloqueada el tiempo suficiente, el precio promedio en Estados Unidos de la gasolina podría subir hacia los 4,50 dólares por galón, o incluso acercarse al récord de 5 dólares alcanzado en 2022.

Se liberan reservas en un esfuerzo por recortar los precios

En busca de algo de alivio, la Agencia Internacional de la Energía se comprometió a liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de los países miembros. Eso incluye a Estados Unidos, a pesar de que Trump inicialmente restó importancia a la necesidad de petróleo de reserva.

El gobierno de Trump también ha flexibilizado las sanciones para liberar algo de petróleo de Venezuela y, temporalmente, de Rusia. La Casa Blanca también dice que eximirá durante 60 días los requisitos de transporte marítimo en virtud de una ley de más de un siglo, conocida como la Ley Jones.

Aún no está claro si esos esfuerzos traerán alivio para los consumidores. Muchos factores contribuyen a los precios de la gasolina.

Las refinerías compran petróleo crudo por adelantado, lo que significa que algunas podrían estar trabajando con petróleo más caro durante un tiempo, y llevará tiempo para que cualquier nuevo suministro llegue poco a poco a los consumidores.

Y aunque los elevados precios del crudo son un factor principal detrás del aumento de hoy, los precios de la gasolina en Estados Unidos suelen subir un poco en esta época del año. Más conductores están saliendo a la carretera y tratando de cargar combustible mientras pueden, por lo que hay una mayor demanda. El clima más cálido también trae un cambio a la mezcla de combustible de verano, que es más cara de producir que la mezcla de invierno.

Y, de nuevo, algunos estados siempre tienen promedios más altos que otros. El martes, según AAA, California tuvo el promedio más alto, con casi 5,89 dólares por un galón de gasolina corriente. Mientras tanto, Oklahoma tuvo el más bajo, con alrededor de 3,27 dólares por galón.

EEUU exporta petróleo, pero aun así se ve afectado por los precios mundiales

Estados Unidos, que es un exportador neto de petróleo, no ha visto un impacto tan marcado como otras partes del mundo que dependen más de las importaciones de combustible desde Oriente Medio, en particular Asia. Pero eso no significa que Estados Unidos sea inmune a los aumentos de precios.

El petróleo es una materia prima que se comercializa a nivel mundial. Y la mayor parte de lo que produce Estados Unidos es crudo ligero y dulce —pero las refinerías en las costas Este y Oeste están diseñadas principalmente para procesar un producto más pesado y agrio. Como resultado, el país también necesita importaciones.

El promedio en Estados Unidos de la gasolina corriente subió a su nivel más alto de más de 5 dólares por galón en junio de 2022, casi cuatro meses después de que comenzó la guerra en Ucrania y los líderes mundiales impusieran sanciones contra Rusia, un importante productor de petróleo.

Los precios en las gasolineras luego bajaron desde ese récord. Antes del martes, según datos de AAA, el promedio nacional se había mantenido por debajo de la marca de 4 dólares desde mediados de agosto de 2022.