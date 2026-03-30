-Muerte de dos cascos azules en Líbano -

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul) anunció el lunes la muerte de dos cascos azules en "una explosión de origen desconocido" en el sur del Líbano.

"Dos cascos azules de la Finul murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan" indicó un comunicado.

En esta zona se enfrentan el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá.

- Un general iraní celebra el "nuevo orden regional" -

El general Esmail Qaani, un alto mando militar iraní, celebró en un mensaje el lunes el "nuevo orden regional" que atribuye a los grupos armados apoyados por Irán, entre ellos el Hezbolá libanés, que combate al ejército israelí.

- Turquía intercepta un cuarto misil disparado desde Irán -

Turquía anunció el lunes la interceptación de un cuarto misil dirigido contra su territorio, atribuido a Irán.

"Un proyectil balístico, del que se ha determinado que fue disparado desde Irán y que se había adentrado en el espacio aéreo turco, ha sido neutralizado por los medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", indicó el ministerio en un comunicado.

La OTAN lo confirmó y dijo que siempre hará "lo necesario para defender a todos los aliados".

- El G7, dispuesto "a tomar todas las medidas" para estabilidad del mercado energético -

Los ministros de Finanzas y de Energía del G7 dijeron estar dispuestos a "tomar todas las medidas necesarias" para garantizar la estabilidad del mercado de la energía.

Según un comunicado de la presidencia francesa del grupo, que reúne a las siete economías más avanzadas del mundo, el objetivo es " preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético ", desestabilizado por la guerra en Oriente Medio.

- Egipto pide a Trump ayuda para terminar la guerra -

El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, pidió ayuda al mandatario estadounidense Donald Trump para "terminar la guerra".

"Me dirijo a usted presidente Trump para decirle: 'Nadie salvo usted puede terminar con la guerra en el Golfo (...) por favor, ayúdenos a detener la guerra, usted puede", declaró en un discurso durante una conferencia sobre energía.

- El ejército israelí afirma que atacó una universidad en Teherán -

El ejército israelí afirmó que atacó una universidad en Teherán perteneciente a los Guardianes de la Revolución que era utilizada para investigaciones destinadas al desarrollo de armamento de última generación.

- Trump amenaza con destruir la isla de Jark -

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Jark, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.

"Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato 'a los negocios', terminaremos nuestra agradable 'estadía' en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos 'tocado'", escribió en Truth Social.

- España cierra su espacio aéreo a aviones de EU implicados en la guerra -

España no permitirá usar su espacio aéreo a los aviones militares estadounidenses que participan en la guerra de Irán, dijo este lunes la ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

"Ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", dijo Robles, en declaraciones transmitidas a la AFP por su ministerio.

- Bombardeo israelí cerca de Beirut mata a tres miembros de Hezbolá -

Un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial cerca de los suburbios del sur de Beirut mató al menos a tres miembros de Hezbolá, según indicó una fuente de seguridad a la AFP.

Un fotógrafo de la AFP afirmó que el apartamento atacado se encuentra en un barrio lleno de tiendas y establecimientos comerciales, varios de los cuales resultaron dañados, y agregó que miembros armados de Hezbolá establecieron un cordón de seguridad tras el ataque.