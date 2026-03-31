Violeta Isfel, una de las protagonistas de la telenovela "Atrévete a soñar", arremetió nuevamente contra sus padres, al asegura que "deberían estar presos".

En entrevista con la periodista de espectáculos Flor Rubio, la actriz habló de los retos personales que ha superado con apoyo de la terapia psicológica, por lo que le fue cuestionado sobre cómo recobró la confianza en las relaciones luego de que la relación con sus padres se rompió hace muchos años.

De forma clara y directa, Violeta Isfel recordó el distanciamiento que mantiene con ellos debido al estilo de vida que tienen, pero sin revelar los detalles que la orillaron a eso.

" Ellos deberían de estar presos, están haciendo cosas bastante rudas, complicadas, no deberían de existir, pero ya no me toca a mí dar voz a ello. ", precisó.

Aseguró que tras el trabajo psicológico que ha tenido a lo largo de su crecimiento personal pudo separarse de sus padres de buena manera.

"Yo ya corté por lo sano, evidentemente fue un proceso terapéutico bastante profundo, bastante rudo porque tuve que aprender que ellos no me definen como persona, que ellos fueron la mejor versión que pudieron ser, dadas las circunstancias, de las historias que cada uno traía cargando".

🔴😱 "Ellos deberían de estar presos": la actriz Violeta Isfel lanza fuertes declaraciones sobre la relación que tiene con sus papás, y la terapia que tuvo que tomar para poder comprender sus acciones.



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¿Qué pasó entre Violeta Isfel y sus padres?

Esta no es la primera vez que Violeta, quien dio vida al personaje de "Antonella" en "Atrévete a soñar", señala que sus padres deberían de estar en la cárcel, pues en diversas entrevistas ha mencionado este tema como un punto de quiebre en su vida personal, por lo que evita ahondar sobre los motivos.

"Fue darme cuenta de que yo no iba a permitir que sus propias decisiones vinieran a embarrar lo que a mí me ha costado tanto trabajo " , explicó al comentar cómo fue que tomó la decisión de no ver más a su familia.

Estas declaraciones se derivan de una entrevista que concedió en octubre de 2024 para el programa De Primera Mano, donde reveló que mientras se abría paso en el mundo de la televisión y debido a que fue madre adolescente, sus padres cuidaron de su hijo, pero que esta situación " no fue de gratis ".

Aunque aseguró sentirse agradecida por todo el respaldo que tuvo en su momento, reconoció que también tuvo que pagar de alguna manera por ello, pasando por encima de ella en ocasiones.

"Nunca los dejé desamparados, claro que no. Por ejemplo, antes de comprarme casa, se la compré a mi mamá."

Reveló que la maternidad le permitió ver con otros ojos su sistema familiar, donde vio que las decisiones de los adultos que la rodeaban no era el ambiente donde quería que su hijo creciera.

Sin embargo, aunque les acercó los recursos que ella consideró necesarios para que sus padres pudieran restructurarse, estos se negaron.

"Fue despuesito de 'Atrévete a soñar', tenía como 25 años, dije:' no hay p... como quiera yo todavía estoy chava y espero algún día darle sustento a mi hijo. Entonces dije que no pasa nada , siempre estuve en pro de ponerles terapia, de decirles: 'Oigan acuérdense que aquí tenemos algunos problemas familiares que sería buenísimo resolver o al menos a mí sí me interesa continuar con la relación".

Recordó que, tras su insistencia en mejorar la relación con sus padres, "ellos se cerraron muchísimo".

" La situación por la cual tuve que soltar a mi familia biológica es que ambos deberían de estar presos, los dos.