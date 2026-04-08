El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del cese el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

Preguntado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados hoy sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: "Sí, ellos (Hezbolá) no estaban incluidos en el acuerdo".