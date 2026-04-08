Las protagonistas de Euphoria, Zendaya y Sydney Sweeney, protagonizaron un llamativo duelo de estilo durante la alfombra roja del estreno de la tercera temporada de la serie de HBO, celebrado en el icónico Teatro Chino de Hollywood.

Zendaya lució un elegante vestido marrón oscuro, usado al estilo braless y confeccionado con escote halter y espalda descubierta de la firma parisina Ashi Studio. Combinó el atuendo con zapatillas de tacón de aguja y joyería de diamantes, incluido el anillo de compromiso que le entregó el actor Tom Holland.

LEE MÁS: Emily Ratajkowski y los atrevidos atuendos con los que deslumbró en Japón

Más allá de su outfit, Zendaya impactó a los presentes con su belleza destacada con maquillaje en tonos oscuros y dramáticos, con sombras sobre los párpados, labial marrón y blush en tonalidades bronceadas.

Por su parte, Sweeney apostó por un vestido blanco drapeado de archivo de Pierre Cardin, creando un contraste sofisticado que acaparó la atención de los fotógrafos y fans. La prenda contó con una minifalda recta por debajo de una capa asimétrica que partía desde los hombros. Sumó joyería plateada y zapatillas brillantes.

En la premiere también estuvieron presentes sus compañeros de reparto Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow, así como el creador de la serie, Sam Levinson.

A pesar de haber desfilado frente a las mismas cámaras previo al estreno, Zendaya evitó acercarse a Sweeney, de hecho se comentó que abandonó el evento después de posar junto a parte del elenco.

La nueva temporada del drama juvenil ambientado en un instituto se estrenará el 12 de abril en HBO, casi cuatro años después del final de su segunda temporada, generando gran expectativa entre los seguidores de la serie que han esperado con ansias su regreso.

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de Euphoria con impactantes vestidos de lujo. Foto: AP

La tercera temporada de Euphoria retomará la historia cinco años después de los acontecimientos de la segunda entrega, con la mayoría del elenco ya fuera de la universidad, según explicó el creador Sam Levinson en una entrevista con Variety.

De acuerdo con los informes, el personaje de Zendaya, Rue, continuará enfrentando su lucha contra la adicción y, de acuerdo con los adelantos, se habría mudado a México en un intento por escapar de los narcotraficantes a los que les debe dinero, mientras sus antiguos compañeros siguen caminos distintos en varias partes del país.

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de Euphoria con impactantes vestidos de lujo. Foto: AFP

Por su parte, el personaje de Sydney Sweeney, Cassie, la mostrarán viviendo en los suburbios junto a Nate, interpretado por Jacob Elordi, y ambos tendrían planes de casarse en la nueva temporada, lo que marcará un cambio importante en la dinámica de los personajes y en la trama del drama juvenil.

También se informó que esta temporada marcaría la última aparición en pantalla de Eric Dane, quien interpretó a Cal Jacobs, el padre de Nate. Según los reportes el actor falleció tras una batalla contra la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).