Karol G encendió las redes sociales luego de que se publicara su colaboración con la revista para adultos Playboy, en la que aparece en la portada en topless y con varias fotos en lencería en el interior de la edición.

La cantante colombiana posó para la revista del conejito para la edición de primavera. En la sesión que rodó, lució bastante atrevida, pero glamorosa, con poca ropa y haciendo alarde de su silueta de modelo.

En la portada, la intérprete de TQG y Bichota aparece recostada sobre su torso desnudo, mirando a la cámara de forma glamorosa y sugerente; en otras tomas posó usando bikinis y trajes de baño frente al mar; también visitó un top de manga larga con escote underboob y lencería.

Karol G no sólo posó bella y sensual, sino que dio una entrevista en la que habló sobre su participación en Coachella y la historia que hará al convertirse en la primera latina en encabezar dicho festival.

“Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije a mí misma: ‘Me elijo a mí misma. Elijo mi poder’ (...) Al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”, dijo.

Agregó que estuvo en Hawái encontrándose a sí misma y concentrándose en lo que hará próximamente con su carrera tras terminar su romance: “Cuanto más exitosa me vuelvo, más incomprendida soy”, agregó.

Los fanáticos de la Bichota han señalado que la nueva sesión para Playboy sería la venganza “perfecta” luego de haber terminado su relación con el cantante urbano Feid, con quien salió durante casi tres años.

“Que se muera Feid”, “Lo que dejaste ir, Feid”, “Carolina resucitó sin Feid y de qué manera”, comentaron algunos seguidores; otros tantos alabaron su belleza y su alcance internacional: “Eres una diosa”, “El ícono de Colombia triunfando en el mundo”, “Ella es un escándalo”, “Una reina y nada más”, “Ivonny bonita siempre dejando la vara alta a la reina mamasota”.

Recientemente se dio a conocer que la cantante colombiana había terminado su relación con Feid después de tres años de romance. TMZ reveló: “La pareja terminó su relación hace unos meses”.

No hay detalles sobre su separación, pero el medio dijo que habían quedado en buenos términos y que seguirán siendo buenos amigos.

En torno a su rompimiento y los nuevos hitos que está alcanzando, Karol se prepara para ser parte del festival de Coachella en abril como headliner con artistas de la talla de Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

“Necesito ir a representar a mi comunidad latina y hablar en nombre de mi gente y de las mujeres”, dijo en una entrevista separada a Los Angeles Times.