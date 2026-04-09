El Gobierno de Canadá anunció una nueva política que busca reforzar la “rendición de cuentas” y mejorar la experiencia de los ciudadanos al tramitar su pasaporte. Desde el 1 de abril de 2026, entró en vigor una garantía conocida como “30 días o gratis”, que establece que el costo del pasaporte será reembolsado en su totalidad si el gobierno no cumple con el plazo máximo de procesamiento, que es de 30 días.

La medida fue presentada por la Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, para ofrecer servicios públicos más eficientes, predecibles y centrados en las personas. Aunque la mayoría de los pasaportes ya se procesan dentro de los tiempos establecidos, la nueva política crea un estándar uniforme y una compensación automática cuando no se cumple.

¿En qué consiste la garantía “30 días o gratis”?

Según el comunicado oficial del IRCC, si una solicitud completa de pasaporte tarda más de 30 días hábiles en procesarse, el solicitante recibirá un reembolso automático del 100% de la tarifa que pagó. No será necesario realizar ningún trámite adicional para reclamarlo.

El plazo de procesamiento comienza cuando el gobierno recibe una solicitud completa y finaliza cuando el pasaporte o documento de viaje es impreso y verificado. Es importante aclarar que el tiempo de envío postal no está incluido dentro de esos 30 días.

Para que se considere completa, la solicitud debe incluir:

El formulario correctamente llenado.

Todos los documentos requeridos.

Una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales.

El pago total de las tarifas correspondientes.

¿Aplica sin importar cómo hagas el trámite?

Sí. Uno de los puntos clave de esta política es que el estándar aplica de la misma forma para todos los solicitantes, independientemente de si el trámite se hizo en un centro de servicio, en embajada, consulado o por correo postal.

¿Por qué implementa Canadá esta medida?

De acuerdo con la ministra Lena Metlege Diab, “los canadienses esperan servicios confiables y oportunos por parte de su gobierno”. Si bien los estándares suelen cumplirse, la nueva política de reembolsos establece una consecuencia directa cuando no es así.

Por su parte, la ministra Patty Hajdu, responsable de Service Canada, destacó que la eficiencia en los trámites también tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, al reducir ausencias laborales, gastos adicionales y visitas presenciales innecesarias. La garantía “30 días o gratis” busca hacer del sistema algo más predecible y responsable.

Tiempos actuales de tramitación

Actualmente, los plazos habituales para procesar una solicitud de pasaporte en Canadá oscilan entre 10 y 20 días hábiles, a lo que se suma el tiempo de envío por correo.

La política no cubre todos los trámites relacionados con documentos de viaje. No aplica en los siguientes casos:

Reemplazos.

Transferencias.

Copias certificadas.