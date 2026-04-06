Viajar a México implica cumplir con disposiciones aduaneras. Éstas tienen la función de facilitar el ingreso de personas al país y, a su vez, proteger la seguridad, la salud y la economía nacional.

La información sobre qué objetos están permitidos ingresar está definida por las normas oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Aquí lo que debes tomar en cuenta.

El equipaje personal: lo básico que puedes traer sin pagar impuestos

De acuerdo con el SAT, todas las personas que ingresan a México pueden traer equipaje personal libre del pago de impuestos, siempre que los artículos sean para uso propio y guarden proporción con la duración y motivo del viaje.

En esta categoría se incluyen bienes de uso cotidiano como ropa, calzado y artículos de aseo personal, así como un ajuar de novia y artículos para bebés, por ejemplo carriolas, cunas portátiles o sillas, con sus accesorios. Estos objetos pueden ser nuevos o usados y no forman parte de la franquicia fiscal, ya que están exentos.

Electrónicos y dispositivos permitidos por pasajero

La normatividad mexicana establece cantidades máximas de aparatos electrónicos que pueden ingresar como parte del equipaje personal. Entre los permitidos se encuentran hasta dos cámaras fotográficas o de videograbación, tres teléfonos celulares, una computadora portátil, un dispositivo GPS, una agenda electrónica, así como una impresora, copiadora o proyector portátil, cada uno con sus accesorios. Estas reglas buscan evitar que mercancía destinada a la venta se declare como uso personal.

Artículos de entretenimiento, deporte y uso recreativo

También se permite el ingreso de objetos relacionados con el ocio y el deporte, siempre dentro de los límites fijados por la autoridad aduanera. El equipaje personal puede incluir cinco juguetes, una consola de videojuegos con hasta cinco videojuegos, así como libros, revistas y documentos impresos sin restricción de cantidad razonable.

En el ámbito deportivo, se aceptan dos equipos deportivos personales, cañas de pesca, deslizadores, trofeos o reconocimientos, siempre que puedan transportarse de manera habitual por el viajero.

Medicamentos y equipo médico de uso personal

La legislación mexicana permite ingresar medicamentos destinados al uso personal del viajero. En el caso de medicinas que contengan sustancias psicotrópicas, es obligatorio presentar la receta médica correspondiente.

Asimismo, están autorizados aparatos médicos básicos como medidores de glucosa o de presión arterial, junto con sus reactivos.

Alcohol y tabaco: límites claros para mayores de edad

Las personas mayores de 18 años pueden ingresar cantidades limitadas de productos como bebidas alcohólicas y tabaco dentro de su equipaje personal. La norma señala un máximo de tres litros de bebidas alcohólicas, seis litros de vino, 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco. Exceder estos límites implica la obligación de declarar y, en su caso, pagar impuestos.

La franquicia fiscal: mercancía adicional libre de impuestos

Además del equipaje personal, el gobierno mexicano otorga a los viajeros una franquicia fiscal, que es el monto máximo de mercancía adicional que puede introducirse al país sin pagar impuestos. Actualmente, la franquicia general es de hasta 500 dólares estadounidenses por persona, sin importar si el ingreso es por vía aérea, marítima o terrestre, con reglas particulares para la región fronteriza.

Esta mercancía debe declararse cuando así lo indique el formato de aduana y su valor debe comprobarse con facturas o comprobantes de compra.

Declarar correctamente: una obligación del viajero

El SAT establece que toda persona que ingrese a México debe llenar la Declaración de Aduana para Pasajeros, ya sea en formato físico o digital. En ella se debe informar si se transporta mercancía distinta al equipaje personal, si se rebasa la franquicia o si se llevan ciertos bienes regulados como alimentos, animales, medicamentos o cantidades de efectivo superiores al equivalente a 10,000 dólares.