Sabrina Carpenter arrasó el internet luego de que se compartieran las portadas que hizo para la edición primaveral de Perfect Magazine, en las que aparece radiante y más bella que nunca.

En una de las versiones de la portada, la cantante juvenil aparece ataviada con un bralette de lencería beige, con flores estampadas, a juego con un bikini. Ambas prendas ayudaron a destacar su esbelta silueta.

LEE MÁS: Alessandra Ambrosio impacta con diminuto bikini turquesa en Bali a los 44 años

La exestrella Disney se mostró con su característica cabellera rubia con voluminosos mechones y maquillaje impecable que destacaron sus rasgos.

Otro look que lució se trató de un conjunto de falda y bralette amarillo con flores; le sumó zapatillas de color plateado y un bolso color marrón. Para este look, la cantante usó una peluca negra con rizos y maquillaje oscuro en los ojos.

Sabrina dijo sobre la sesión fotográfica: “Pudimos probar algunos looks que nunca antes había probado. Muchas pelucas, mucho maquillaje diferente para mí, muchas formas que quizás no usaría normalmente”.

La celebridad, de 26 años, fue fotografiada por el famoso fotógrafo de las estrellas Bryce Anderson y entrevistada por el diseñador de moda Marc Jacobs.

En la entrevista Carpenter dio detalles sobre sus próximas presentaciones como uno de los números principales en el festival de Coachella, adelantando que será el espectáculo más ambicioso de su carrera.

La artista explicó que ha tenido más tiempo que nunca para desarrollar el concepto del show, ya que el proceso creativo comenzó hace unos siete meses, lo que permitirá ofrecer una experiencia única y cuidadosamente diseñada para sus fans.

Carpenter aseguró que, a diferencia de otras giras donde los ensayos comienzan rápidamente, esta vez ha podido planificar cada detalle del espectáculo desde una etapa temprana, lo que le ha permitido construir una propuesta más completa. “Será algo muy especial”, prometió la cantante, generando gran expectativa entre sus seguidores de cara a su presentación en el festival.

La intérprete lanzó su álbum Man's Best Friend en agosto pasado, proyecto que le valió seis nominaciones a los Premios Grammy 2026, aunque no obtuvo estatuillas.

Aunado a esto, su gira Sweet Tour concluyó en el Crypto.com Arena en noviembre de 2025, tras recorrer 72 fechas desde septiembre de 2024, consolidando su crecimiento en la industria musical; hasta hace poco, Sabrina estuvo de gira en Sudamérica sólo para presentarse en festivales de música como las versiones de Lollapalooza.