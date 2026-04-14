Anne Hathaway se lució más bella que nunca a sus 43 años durante el estreno de su nueva película Mother Mary, llevado a cabo en la ciudad de Nueva York.

La actriz de El diablo viste a la moda fue fotografiada en medio del evento haciendo alarde de su belleza y eterna juventud, ataviada con un vestido de gala, confeccionado con tul blanco traslúcido por Lever Couture, mismo que presentó detalles ondulados y una abertura asimétrica en la pierna.

El atuendo constó de un vestido largo con falda en corte recto, top de estilo corsé sin tirantes y cuello en V; lo combinó con zapatillas doradas de tacón de aguja y varias piezas de joyería de Bvlgari, incluidos anillos de diamantes y pendientes a juego.

La ganadora del Oscar realzar su belleza con el cabello peinado en voluminosos mechones lacios y maquillada con elementos en tonos naturales, que la hicieron lucir más joven a su edad; usó labial nude y ligeras sombras en los párpados, además de una base que le dio efecto de porcelana a su piel.

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En medio de la promoción de las películas El Diablo viste a la moda 2 y Mother Mary, Anne Hathaway volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales debido a su apariencia juvenil, lo que desató especulaciones sobre posibles retoques estéticos como bótox o rellenos.

Sin embargo, la actriz ha sido constante en evitar confirmar o negar cualquier procedimiento, dejando claro que considera este tipo de temas como algo “extremadamente íntimo”.

Anne Hathaway impone belleza y glamour con vestido traslúcido en el estreno de ‘Mother Mary’. Foto: AP

Desde hace años, la protagonista de El diario de la princesa ha hablado sobre la presión que sintió en su juventud por cumplir con los estándares de belleza de la industria, incluso admitiendo que llegó a considerar hacerse una rinoplastia.

Asimismo, ha defendido su decisión de no recurrir al bótox, señalando que prefiere que su rostro refleje su personalidad y conservar la expresión natural que tiene a los 43 años.

En entrevistas recientes, la celebridad ha atribuido su apariencia a hábitos como dejar el alcohol y cuidar su piel con productos especializados.

A pesar de su imagen impecable, la actriz también ha sido honesta sobre sus inseguridades, reconociendo que, como cualquiera, tiene días en los que no se siente cómoda con su cuerpo, recordando que incluso las estrellas de Hollywood lidian con la autoimagen.

Incluso dijo que se siente mejor en sus 40 que en sus 20, aunque a veces tenga días malos o no se sienta bien consigo misma: “Creo que muy a menudo, las conversaciones sobre el envejecimiento dan por sentado que la primera etapa de la vida es la más feliz y plena, y no creo que eso sea necesariamente cierto. No esperaba encontrar una nueva marcha a los 40”.