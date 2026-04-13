Heidi Klum volvió a robarse las miradas en redes sociales tras compartir una imagen en la que aparece luciendo un minivestido de lentejuelas con un pronunciado escote, una elección que reafirma su gusto por la moda audaz.

La publicación, hecha en Instagram, no tardó en generar miles de reacciones y comentarios de seguidores que elogiaron su estilo.

La supermodelo y presentadora alemana apostó por un diseño que combina brillo y sensualidad, destacando su figura y demostrando que las prendas llamativas siguen siendo una de sus señas de identidad.

Con una carrera que abarca pasarelas, televisión y proyectos empresariales, Heidi Klum continúa posicionándose como un referente de la moda. Cada una de sus apariciones públicas se convierte en tema de conversación y es reconocida como ícono de estilo.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Las modelos son embajadoras de Intimissimi. Sin embargo, la joven declaró en una entrevista, para Page Six que está muy feliz por las campañas, pues pasa increíbles momentos con su mamá, así que procura ignorar los comentarios negativos en redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.

Leni es la hija mayor de la modelo Heidi Klum y ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje. Su debut lo hizo en 2021, cuando tenía 16 años, al posar con su mamá para la revista Vogue.