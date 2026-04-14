¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar? A casi dos años de casados se destapó que el cantante de regional mexicano tendría una amante, a quien ve desde hace tiempo. La información fue dada a conocer por un famoso periodista, quien incluso proporcionó detalles de la mujer, quién es, dónde vive y dónde tiene sus encuentros con el yerno de Pepe Aguilar.

Christian Nodal estaría atravesando uno de los momentos más complicados en su matrimonio con Ángela Aguilar porque no sólo se comenta que su esposa está furiosa con lo sucedido con el video de la canción "Un vals" (en el que cual la modelo es idéntica a Ángela y Cazzu), sino que también, se dio a conocer la presunta infidelidad del intérprete de “Adiós, Amor”.

Durante una transmisión en vivo en su programa, el periodista Javier Ceriani informó que Nodal tiene una amante a la que ve desde hace mucho tiempo. “Tengo que anunciarle a la esposa, a la familia de la esposa, a todas las que estuvieron con Nodal y Nodal no me va a poder tirar la información que le voy a tirar”, refirió.

De acuerdo con Ceriani, la amante de Nodal es de República Dominicana, pero no la ve ahí, porque la mujer tiene su residencia en la Unión Americana. Aseguró que sus encuentros son cortos, debido a la agenda de artista y a los compromisos personales y familiares que tiene con su esposa.

Javier Ceriani dijo que Nodal ve a su amante en un lugar que denominó como “búnker”, ubicado en Miami, Estados Unidos, en una zona exclusiva, en la que están situados condominios de lujo de nombre Mint.

“Para poder escaparse y poder hacer esta operación, Christian contaba con poco tiempo y lo hacía, según nos cuentan los del edificio, con un chofer, el chofer llega, lo deja en el valet parking, él sube, y el chofer se queda esperando cerca del edificio”, explicó el periodista, quien aseguró que Nodal tomaba las precauciones necesarias y estaba preparado para salir rápido para no ser visto.

Aunque no se dio a conocer la identidad de la dominicana, los internautas sospechan que la amante de nodal podría ser una modelo, ya que se dio a conocer que en dichos condominios viven famosas que se dedican a la industria de la moda y el entretenimiento.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha emitido una postura pública con respecto a que tiene una amante y Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto. No obstante, los usuarios de redes sociales comentaron que si la información es cierta, era algo para lo que la hija de Pepe Aguilar debía estar preparada, esto por la fama de “infiel” que tiene el sonorense.