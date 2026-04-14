Luego de la bomba mediática que dejó caer la modelo Ruby Rose con acusaciones de presunto abuso sexual que hizo en contra de Katy Perry, la cantante se pronunció al respecto negándolo todo.

La actriz y modelo contó en sus redes sociales que Katy la había abusado hace 20 años, cuando ambas estaban iniciando sus respectivas carreras en el mundo del entretenimiento en Hollywood. Según dijo, Perry la “agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne”.

En torno a esto, Katy, a través de sus representantes, negó las acusaciones señalando que “son categóricamente falsas” y que sus afirmaciones son “mentiras peligrosas e imprudentes”.

“La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”, señaló el representante.

Esta no es la primera vez que Ruby Rose se va en contra de la cantante, en 2017, después de que Katy lanzara el tema Swish Swish, la modelo la llamó “una porquería con propósito” en sus redes sociales.

¿Qué dijo Ruby Rose y por qué exhibió a Katy Perry?

En un hilo de X, originado por una publicación que mostró a Katy en el festival de Coachella con su novio Justin Trudeau, Ruby Rose reveló que la intérprete le “restregó la vagina” en la cara cuando tenían 20 años y que no había contado la historia completa porque no sabía cómo hacerlo y porque Katy le ayudó a conseguir la visa estadounidense.

Ruby Rose has accused Katy Perry of sexually assaulting her around 20 years ago.



She alleges Perry rubbed her “disgusting v**ina” on her face, causing Rose to vomit. She adds that she filed a police report regarding the incident a few hours ago. pic.twitter.com/2qeRxhBm7E — Pop Base (@PopBase) April 13, 2026

“Tenía poco más de 20 años. Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente, pero la convertí en una ‘historia graciosa de cuando estaba borracha’ porque no sabía cómo manejarla de otra manera", detalló.

“Después ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona. En cambio, fui atacada por todo el mundo”, agregó.

Poco después le respondió a una internauta que le preguntó si no le había gustado un beso de Katy, haciendo referencia a la canción I Kissed a Girl.

“No me besó. Me vio ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, dijo.

Agregó que no le interesaba denunciarla y que Katy no puede demandarla por dichas acusaciones debido a que hay evidencias con fotos y hubo testigos de lo ocurrido, además dijo que ha habido manipulación por durante años para guardar el secreto.

Después de la diatriba lanzada, Ruby Rose dijo que había ido a la comisaría, aunque no especificó si fue para denunciar a Katy Perry: “Acabo de salir de la comisaría”.