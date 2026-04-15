La polémica por el videoclip de Un vals de Christian Nodal y la participación de una modelo parecida a Cazzu y a Ángela Aguilar sigue creciendo y ahora suma un nuevo episodio que involucra directamente a su esposa.

En medio del debate por los rasgos físicos de la modelo Dagna Mata, surgió el rumor de que la intérprete de Dime cómo quieres le habría enviado un mensaje privado después de que ésta dijera en una entrevista que Ángela la estaba pasando “muy mal” en medio del escándalo, lo que encendió aún más las redes sociales y el escrutinio mediático.

De acuerdo con declaraciones del periodista Gabo Cuevas en el programa Dulce y Picosito, Ángela Aguilar habría contactado a la modelo del video musical de Un Vals. Aunque no se reveló el contenido del supuesto mensaje, la información desató especulaciones sobre la postura de la cantante frente al nuevo escándalo que rodea su matrimonio con el sonorense.

“Sé de muy buena fuente que Angelita ya le escribió a la hermana. Y no le escribió para decirle precisamente: ‘Qué padre trabajo’. Pero, ¿ ella qué culpa tiene?”, dijo el periodista.

Cabe mencionar que Dagna Mata reveló en una entrevista que le habían contado que Ángela estaba pasando un mal momento desde que estalló la polémica por el video.

La modelo dijo en el programa de El Gordo y la Flaca: “Supuestamente me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella está muy mal. Me imagino que, como todas las mujeres involucradas, lo estaría llevando mal”.

El nuevo episodio del drama que rodea a Nodal y Ángela se intensificó por el parecido físico entre la modelo del video de Un Vals, Dagna Mata, Cazzu y la misma nieta de Flor Silvestre.

Usuarios en redes sociales aseguraron que la elección de Dagna parecía una “mezcla” entre ambas cantantes, lo que provocó teorías sobre una posible estrategia de marketing detrás del video de Christian Nodal, incluso se comentó que fue a propósito para que el cantante tuviera un pretexto para cancelar su boda.

Ante la presión mediática y las críticas que se hicieron virales tras el lanzamiento del clip, el director, Juan Barbazán, salió a dar la cara y deslindó completamente a Nodal. Aseguró que la elección de la modelo fue decisión de producción y que el parecido con Cazzu no fue intencional, incluso ofreciendo disculpas públicas a Ángela Aguilar si se sintió afectada.

Por su parte, Nodal se deslindó del tema señalando: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes”.

En torno a esto último, se ha comentado en redes que, en efecto, Nodal no es quien toma las decisiones sobre su carrera, ya que la marca y todo lo referente a los negocios bajo el nombre de Christian Nodal le pertenecen a su padre Jaime González quien, según el productor, fue el encargado de aprobar el video junto a su empresa JG Music.