El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró este miércoles que las muertes por sobredosis en su país se han bajado un 35% en comparación con el punto más alto registrado en 2023 gracias a los "trabajos de cooperación" entre ambos países.

"Para finales de 2025, en el primer año de la Administración del presidente Donald Trump, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron un 35% en comparación con el pico de 2023, según datos preliminares de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades", apuntó Johnson, quien no comentó sobre la cifra de 2023, en un mensaje en redes sociales.

El diplomático estadounidense apuntó que esta reducción se debe en gran medida al desmantelamiento de los carteles del narcotráfico y los trabajos de cooperación entre los gobiernos de los presidentes Trump y la mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Desmantelar cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Aunque aún queda mucho trabajo por hacer, el progreso es evidente", añadió.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones sobre la estrecha cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad pero ha precisado que se enmarca en el respeto a la soberanía y sin subordinación.

A mediados de marzo, la mandataria explicó que su Gobierno ha rechazado las reiteradas propuestas de Trump para que tropas de Estados Unidos ingresen al territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico, al tiempo que defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que México, además, mantiene coordinación con Washington en áreas como inteligencia y seguridad, pero insistió en que las operaciones contra el crimen organizado en territorio nacional corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, y en cuya operación militar se contó con información de inteligencia estadounidense.