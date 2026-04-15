¡Atención! Este 15 de abril de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán un día de contrastes climáticos severos según el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la Ciudad de México, se pronostican lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm), mientras que en el Estado de México la situación será más intensa con intervalos de chubascos que podrían alcanzar los 25 mm.

No bajes la guardia, ya que se esperan vientos con rachas de 30 a 50 km/h en toda la región del Valle de México.

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Además, el frío no cede en las zonas altas: se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en las zonas serranas del Estado de México durante la mañana. Por el contrario, hacia el suroeste de la entidad, el termómetro subirá hasta los 30 a 35 grados Celsius.

Ola de calor en México: Estados que superarán los 40 grados Celsius

La onda de calor no da tregua y mantendrá temperaturas sofocantes en gran parte del territorio nacional. Los estados más afectados por el calor extremo son:

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur). De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, sur de Baja California Sur, sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, sur de Zacatecas, este de Nuevo León, centro y oeste de Tamaulipas, y el suroeste de Puebla.

Coahuila, Durango, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, sur de Baja California Sur, sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, sur de Zacatecas, este de Nuevo León, centro y oeste de Tamaulipas, y el suroeste de Puebla. De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y el ya mencionado suroeste del Estado de México.

Alerta de torbellinos y granizo por el Frente Frío 44

La interacción del frente número 44 con una línea seca y la corriente en chorro subtropical está generando condiciones peligrosas en el norte del país.

Se ha emitido una alerta especial por la formación de torbellinos en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas. Además, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h que podrían derribar árboles y anuncios en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las lluvias y granizo se distribuirán de la siguiente manera:

Chubascos con posible granizo: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas: Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas bajo cero y heladas: ¿Dónde hará frío hoy?

A pesar de la ola de calor, el reporte del SMN destaca que el amanecer será gélido en las zonas montañosas.

De -5 a 0 °C con heladas: Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla. De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, si te encuentras en zonas costeras, ten precaución: se espera oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California y los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo