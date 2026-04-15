Este miércoles 15 de abril se confirmó el fallecimiento de la icónica cantante de ranchero Lucha Moreno, madre de Mimí, integrante de la agrupación de Flans.

La lamentable noticia se dio a conocer después de que su hija compartiera en redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su legado, tanto como madre como artista.

Irma Gloria Ochoa Salinas, Lucha, falleció a los 86 años “suavecito, rodeada de muchísimo amor”, detalló la integrante de Flans en una publicación que acompañó con una fotografía junto a su madre.

“Qué difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa”, contó la cantante en Instagram. “Se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… ¡vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió Mimí sin detallar la causa de su muerte.

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Lucha Moreno fue una figura destacada del cine mexicano en la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano. Su participación en diversas producciones la consolidó como una actriz reconocida, gracias a su carisma frente a las cámaras, además de su talento natural.

Algunas de sus películas más famosas son Asesinos , S.A de 1957, Quinceañera de 1987 y Tirando a matar de 1961.

Además de su faceta actoral, también construyó una carrera musical sólida dentro del género ranchero, donde logró conectar con el público que la seguía como actriz y con los nuevos admiradores que quedaban encantados con su voz.

La muerte de Lucha Moreno ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, José Juan Hernández, lo que marca un momento especialmente difícil para su familia.

Ambos compartieron su vida personal y también una exitosa trayectoria artística que los convirtió en una de las duplas más representativas de la música vernácula en México.

Durante sus años dorados, la pareja consolidó una carrera conjunta basada en presentaciones, giras y grabaciones en México y en el extranjero, que fortalecieron su legado dentro del espectáculo.

Su matrimonio, celebrado en 1961, simbolizó la unión de dos talentos que lograron trascender tanto en lo personal como en lo profesional. Posteriormente, fruto de su matrimonio nació su hija, Irma 'Mimí' Hernández, quien alcanzó gran popularidad como integrante del grupo Flans, una de las agrupaciones más icónicas del pop en español durante la década de los 80 y que sigue vigente en la actualidad.

Además de Mimí, Lucha tuvo otros dos hijos con José Juan, Ileana y José Juan. Lucha perdió a su esposo en enero de 2025 después de casi 60 años de matrimonio.