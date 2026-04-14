La Concachampions 2026 regresa al Estadio Banorte con el partido América vs Nashville, donde las Águilas quieren superar el trajo amargo que les dejó el empate 0-0 en casa de sus rivales.

En medio de los partidos de la Liga MX, este martes 14 de abril es turno que su alineación salte a la cancha para que intente avanzar a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Dónde ver el América vs Nashville en México?

Los americanistas buscarán pintar de amarillo el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, la afición que no pueda asistir al estadio lo podrá ver por televisión de paga en vivo para México

América vs Nashville

Fecha: 14 de abril

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Ciudad de México Hora Ciudad de México: 9:30 de la noche

Dónde ver en México: Fox ONE por Prime Video

¡Un escenario imponente en la Batalla Épica de la Semana! 🏟️🇲🇽 pic.twitter.com/2IvexBDPpd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 14, 2026

¿En qué canal ver América vs Nashville en la Concachampions hoy en Estados Unidos?

Para quienes siguen las eliminatorias de la Concachampions 2026, el equipo de Nashville ayer voló a la Ciudad de México para cumplir con la fecha pactada por lo que su afición podrá ver la transmisión en vivo en Estados Unidos a través de un par de canales de deportes en televisión de paga o por su aplicación.

Dónde ver América vs Nashville en Estados Unidos : FOX SPORTS 2 y Fox ONE

: FOX SPORTS 2 y Fox ONE Hora USA: 11:30 de la noche, Tiempo del Este

¿Qué partidos están pendientes por jugarse en los partidos de vuelta en la Concachampions?

En esta fase aún quedan dos partidos más por jugarse, los cuales están programados para este miércoles 15 de abril.

A Galaxy vs Toluca

Sede: Dignity Health Sports Park , ubicado en California (casa de Los Galaxy)

, ubicado en California (casa de Los Galaxy) Hora Ciudad de México: 6:00 de la tarde

Hora Estados Unidos: 9:00 de la noche Tiempo del Este

Sounders vs Tigres