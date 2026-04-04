Las Águilas del América jugarán como visitante este sábado 4 de abril en terreno de Santos Laguna al reinicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras un par de semanas de descanso.

Los americanistas esperan dar una gran batalla para regresar victoriosos a su casa, ahora el llamado Estadio Banorte, tras un año de estar alejados por la monumental remodelación que sufrió la próxima sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Dónde ver Santos vs América 2026 este fin de semana?

Santos Laguna, que están en el puesto 18 de la tabla general de la Liga MX, recibirá en casa a las Águilas que quieren remontar del puesto 8 lo podrán ver por televisión abierta.

Fecha: sábado 4 de abril

Donde ver gratis: Canal 5

Vía Streaming: Vix

Sede: Estadio Corona, Torreón

Hora: 9:10 de la noche

Cabe recordar que en los últimos partido Santos ha perdido dos juegos, ganados 2 más y empató contra el Querétaro el pasado 27 de febrero.

Se impuso ante el Tijuana con dos goles, de la misma forma que lo hizo ante el Puebla en la jornada 12 con otros dos más.

Sin embargo, perdieron ante el Chivas con un marcador, 3-0.

Ante el Cruz Azul ocurrió lo mismo, quedando 1-2

Por su parte, el América tuvo una racha de partidos ganados contra el Querétaro y Mazatlán, además, sumó una derrota en la jornada 12 ante los Pumas, 1-0.

El Torneo Clausura 2026 lleva 14 de 17 jornadas por lo que los aficionados esperan que estos últimos partidos reacomoden las posiciones en la tabla general de posiciones.

Las Chivas del Guadalajara llevan varias semanas siendo los líderes de la Liga MX, tan sólo detrás están el Cruz Azul, Toluca, Pumas, Pachuca, Atlas, Tigres, América, Monterrey y Juárez.