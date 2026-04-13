Está todo listo para que este próximo martes 14 de abril arranquen los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde un equipo mexicano buscará llegar a la final.

La jornada corresponde a los partidos de vuelta donde Cruz Azul vs LAFC y América vs Nashville SC se jugarán en suelo mexicano, el resto serán en estadios de Estados Unidos.

¿Cuándo juega el Cruz Azul en la Concachampions 2026?

Luego de perder 3-0 en el partido de ida, ahora la Máquina Cementera recibirá este 14 de abril a los de Los Ángeles para definir quién avanza a octavos de final en esta liga internacional.

Cruz Azul vs LAFC

Fecha: martes 14 de abril

Sede: Estadio Cuauhtémoc, en Puebla

Horario : 7:00 de la noche, hora Ciudad de México

: 7:00 de la noche, hora Hora en Estados Unidos: 9:00 de la noche tiempo del Este

¿Dónde ver Cruz Azul vs LAFC partido vuelta?

Esta es la plataforma de prepago que dónde se podrá ver este apasionado encuentro:

Trasmisión EN VIVO: Prime Video por FOX ONE

¿Qué partidos de vuelta de Concachampions 2026 se juegan esta semana?

Esta semana se juegan en total cuatro partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf, además de la Máquina, también juegan otros tres equipos mexicanos, de los cuales dos serán en territorio estadounidense y otro se disputará en nuestro país

América vs Nashville

Fecha: 14 de abril

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Hora CDMX: 9:30 de la noche

LA Galaxy vs Toluca

Fecha: 15 de abril

Sede: Dignity Health Sports Park , ubicado en California (casa de Los Galaxy)

, ubicado en California (casa de Los Galaxy) Hora Ciudad de México: 6:00 de la tarde

Hora Estados Unidos: 9:00 de la noche Tiempo del Este

Sounders vs Tigres

Fecha 15 de abril

Sede: Estadio Lumen Field, ubicado en Seattle

Hora México: 8:30 de la noche

Hora Estados Unidos: 11:30 de la noche