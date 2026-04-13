Tras reportes de usuarios afectados en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco por la suspensión de vuelos de la aerolínea Magnicharters, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció las medidas que los pasajeros pueden tomar.

En pleno regreso vacacional de Semana Santa, la empresa turística emitió un comunicado el pasado 11 de abril en el que anuncian que " los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo ".

Ante ello, las autoridades federales, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), detalló que el paro de vuelos se deriva de "problemas logísticos".

En redes las quejas y reclamos en X no se hicieron esperar, entre ellas algunos afectados solicitaron orientación sobre qué medida pueden tomar.

" ¿ Cuándo reembolsaran lo incumplido, cuándo reembolsaran los costos por comprar boletos de regreso en otra aerolínea?" , escribió Rocío Cruz.

"Creo que merecemos alguna explicación, ¿ qué pasará con los vuelos de mayo?, cuestionó Rita Rodríguez.

Buenos días, alguna novedad sobre lo que está pasando con la aerolínea? creo que merecemos alguna explicación, que pasara con los vuelos de Mayo? — Rita Rodriguez (@ritranmor) April 13, 2026

"Yo tengo familiares varados en CDMX, mañana entregan el hospedaje, sin dinero, y con sus boletos para el vuelo de regreso....preguntan; que hacemos....??", cuestionó este domingo Javier Giles.

¿Qué hacer si mi vuelo de Magnicharters fue cancelado?

La SICT informó que como medida de atención para los turistas afectados podrán acercarse a los mostradores de tres aerolíneas para que "se les brinde el apoyo posible".

Entre las empresas asignadas están:

Aeroméxico

Viva Aerobus

Volaris

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso Magnicharters?

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este lunes que Magnicharters dejó de operar de forma repentina, argumentando “problemas logísticos”, pero sin avisar a los pasajeros afectados.

Indicó que las quejas fueron canalizadas a la Procuraduría Federal del Consumidor, mientras autoridades federales coordinaron con otras aerolíneas para recolocar a los viajeros varados, con apoyo incluso de gobiernos estatales como el de Quintana Roo.

¿Qué dice Profeco de la cancelación de operaciones de magnicharters?

Por su parte, la Profeco denunció que en los aeropuertos ya no hay personal de la aerolínea para atender a los usuarios y que los teléfonos de contacto no responden.

Su titular, Iván Escalante, explicó que hasta el momento han recibido pocas quejas —principalmente de agencias de viaje—, pero ya se realizan acciones para ubicar a representantes de la empresa y garantizar que respondan a los afectados.