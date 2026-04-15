Un video del pasado volvió en este momento para sacudir las redes sociales y para poner bajo los reflectores a la dinastía Aguilar, en especial a Ángela Aguilar y Majo Aguilar: en el clip que circula en redes aparece Majo lanzando fuertes comentarios en contra de su prima, en los que critica el talento y voz que tiene. “Se equivocó de carrera… está fea” son algunas de las palabras que menciona y que han encendido la polémica.

La dinastía Aguilar está atravesando por una severa crisis que comenzó desde hace dos años con el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal y que se ha agudizado en estos últimos días con la cancelación de la boda de la joven pareja y con el video musical de “Un vals”, en el que la protagonista se parece a Cazzu y la hija de Pepe Aguilar.

En medio de toda esta controversia es que resurgió un video en el que Majo Aguilar comenta lo que piensa de la voz de su prima Ángela. El momento sucedió hace algunos años cuando Majo asistió como invitada al programa ‘SNSerio’; el conductor de ese entonces, Pedro Prieto, le preguntó sobre quién de sus primos, Leonardo y Ángela Aguilar, tenía la “peor voz”.

Aunque en un inicio Majo se negó a responder la pregunta, finalmente contestó debido a la presión y tensión que se estaba generando en el programa por parte de los conductores, quienes insistieron en que diera su opinión. Fue ahí cuando, entre risas, Majo dijo “no soportar” la voz de Ángela.

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea”, dijo Majo para sorpresa de todos.

Aunque sus palabras se trataron de una broma, ahora toman mayor relevancia debido a la crisis y críticas que enfrentan Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Christian Nodal, principalmente. Ante este video, algunos usuarios apoyaron a Majo y aseguraron que la considerada “princesa del regional mexicano”, “no tiene talento”.

“Majo dijo todo lo que queríamos decir”, “Y Ángela Aguilar: PAPÁAAAAAAAAAA”, “De broma en broma se desahogó Majo”, “Papaaaaaaaaa, mi prima dice que no sé cantar”, “Pues Ángela en una entrevista dijo que Majo no cantaba, así que sólo se lo está devolviendo”, “Mentiras no dijo”, “Majo acaba de subir su popularidad al 100%” y “Gracias por hablar por todos” fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha reaccionado directamente a la viralización del video. Sin embargo, se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto.