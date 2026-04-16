La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un operativo nacional para señalar a las gasolineras que venden combustible por encima del precio recomendado, como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para estabilizar el costo de las gasolinas en el país.

Bajo la advertencia “ No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios ”, la dependencia comenzó a colocar lonas visibles en estaciones de servicio con tarifas elevadas, con el objetivo de alertar a los consumidores y fomentar la competencia justa.

Primeras gasolineras exhibidas por precios altos

En el arranque del operativo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, colocó señalizaciones en estaciones de marcas como Repsol, Mobil y Oxxo Gas.

Entre los casos detectados destacan:

Diésel en $ 31.99 por litro en Amecameca, Estado de México

en $ por litro en Amecameca, Estado de México Gasolina regular en $ 24.39 en Iztapalapa, Ciudad de México

regular en $ en Iztapalapa, Ciudad de México Precios de hasta $24.99 por litro en estaciones de Aguascalientes, Toluca, Guanajuato e Hidalgo

También se detectaron precios elevados en estaciones de Gulf y BP en distintas entidades.

Profeco ya colocó las primeras lonas a gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios ⛽



Se visitaron 15 estaciones y en 10 se detectaron abusos:



❌7 por vender gasolina regular arriba de $24.00

❌3 por precios excesivos en diésel



Seguimos vigilando para garantizar… pic.twitter.com/8T98imuaeu — Profeco (@Profeco) April 15, 2026

Meta: gasolina por debajo de $24 pesos

El objetivo del gobierno federal es que el precio de la gasolina regular no supere los $24.00 pesos por litro, mientras que el diésel se mantenga cercano a los $28.00 pesos.

Las brigadas continúan desplegadas en todo el país —excepto en Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta— para verificar que las estaciones cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Consulta el mapa de precios en tiempo real

Profeco puso a disposición de la ciudadanía un mapa digital donde se pueden consultar los precios actualizados por estación de servicio, permitiendo a los usuarios elegir opciones más económicas y evitar abusos.

Además, la dependencia reiteró sus canales de atención para recibir denuncias y brindar asesoría a los consumidores.