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¡ÚLTIMA HORA! 31 minutos llega GRATIS al Zócalo de la CDMX: fecha, hora y todo lo que debes saber antes de que se llene
Terminaron las vacaciones, pero no las actividades recreativas y musicales en la Ciudad de México. Conoce la cartelera cultural del 17 al 19 de abril que está llena de artistas de talla internacional.
La capital del país tiene programados eventos masivos para todos los gustos, incluso varios son gratis.
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¿Qué hacer este fin de semana en CDMX?
El Zócalo tendrá un espectacular concierto encabezado por el tenor italiano, Andrea Bocelli, quien conectará con el público no sólo con su voz también con Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y la Orquesta Sinfónica de Minería.
- Fecha sábado 18 de abril
- Hora: 7:00 de la noche
- Costo de entrada: evento gratuito
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Coreografía masiva con música de Bad Bunny
- Como parte de los festejos del Día Internacional de la danza el Centro de la Ciudad de México tiene preparado:
- Fecha: domingo 19 de abril
Desde las 3:00 de la tarde habrá sonideros para ambientar al público antes del espectacular baile.
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Otro espacio abierto muy popular entre los capitalinos es el Parque Lincoln, donde este fin de semana será el escenario de otra propuesta musical.
- Festival de Jazz de Polanco 2026
- Fechas: sábado 18 y domingo 19 abril
- Costos: desde 600 hasta 1,200 por persona
¿Qué conciertos hay en CDMX este fin de semana?
Varios recintos de la Ciudad de México tienen en cartelera conciertos para todas las edades
Auditorio Nacional
- Siddartha, 17 de abril
- Raphael (Tour Raphaelísimo): sábado 18
Palacio de los Deportes
- Kany García, 17 de abril
Teatro Esperanza Iris
- Ciclo de Jazz New York All Stars
- Fecha 18 de abril
- Horario: 7:30 pm
- Boletos en la taquilla
Pero si lo tuyo con la pintura y escultura, te presentamos más opciones para que disfrutes la capital.
Colección Gelman, que cuenta con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros artistas del siglo XX
- Sede: Museo de Arte Moderno
- Horario: 10:15 a 5:45 de la tarde
- Entrada gratuita en domingo
- Exposición inmersiva
- Sede: Torre Cuarzo, sobre avenida Reforma
- Precio desde 329.00
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