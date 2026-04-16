Terminaron las vacaciones, pero no las actividades recreativas y musicales en la Ciudad de México. Conoce la cartelera cultural del 17 al 19 de abril que está llena de artistas de talla internacional.

La capital del país tiene programados eventos masivos para todos los gustos, incluso varios son gratis.

¿Qué hacer este fin de semana en CDMX?

El Zócalo tendrá un espectacular concierto encabezado por el tenor italiano, Andrea Bocelli, quien conectará con el público no sólo con su voz también con Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y la Orquesta Sinfónica de Minería.

Fecha sábado 18 de abril

Hora: 7:00 de la noche

Costo de entrada: evento gratuito

Coreografía masiva con música de Bad Bunny

Como parte de los festejos del Día Internacional de la danza el Centro de la Ciudad de México tiene preparado:

el Centro de la Ciudad de México tiene preparado: Fecha: domingo 19 de abril

Desde las 3:00 de la tarde habrá sonideros para ambientar al público antes del espectacular baile .

Otro espacio abierto muy popular entre los capitalinos es el Parque Lincoln, donde este fin de semana será el escenario de otra propuesta musical.

Festival de Jazz de Polanco 2026

Fechas: sábado 18 y domingo 19 abril

Costos: desde 600 hasta 1,200 por persona

¿Qué conciertos hay en CDMX este fin de semana?

Varios recintos de la Ciudad de México tienen en cartelera conciertos para todas las edades

Auditorio Nacional

Siddartha, 17 de abril

Raphael (Tour Raphaelísimo): sábado 18

Palacio de los Deportes

Kany García, 17 de abril

Teatro Esperanza Iris

Ciclo de Jazz New York All Stars

Fecha 18 de abril

Horario: 7:30 pm

Boletos en la taquilla

Pero si lo tuyo con la pintura y escultura, te presentamos más opciones para que disfrutes la capital.

Colección Gelman, que cuenta con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros artistas del siglo XX

Sede: Museo de Arte Moderno

Horario: 10:15 a 5:45 de la tarde

Entrada gratuita en domingo

#LaColecciónGelman te espera en el MAM. Descubre obras emblemáticas del arte moderno mexicano de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, entre otros más.

Martes a domingo

De 10:15 a 17:45 h. pic.twitter.com/lKUhy11kk6 — Museo de Arte Moderno (@museoAmodernoMX) March 27, 2026

Mystika de Pepe Soho