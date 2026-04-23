¿Tu CURP no está certificada por el Registro Civil? Si en tu documento no aparece la leyenda de dicha institución, es fundamental que corrijas el error y actualices tu CURP, ya que de lo contrario, no podrás realizar varios trámites importantes, por lo que podrías tener problemas a la hora de sacar tu acta de nacimiento, la licencia de conducir o darte de alta en algún programa social. Te compartimos la guía, paso a paso, para que la corrijas gratis y en minutos.
Miles de mexicanos enfrentan problemas al realizar trámites porque su Clave Única de Registro de Población (CURP) no aparece como certificada. Este detalle, aunque parece menor, puede impedir desde inscripciones escolares hasta gestiones ante dependencias públicas. La buena noticia es que corregirla es gratis, fácil y rápido, lo único que necesitas hacer es seguir los pasos.
- LEE MÁS: CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse
- LEE MÁS: CURP biométrica 2026: ¿Es obligatoria para niños? Estos son los datos que se capturan
¿Por qué tu CURP no está certificada?
Una CURP certificada es aquella que ha sido validada con el acta de nacimiento en la base de datos del Registro Civil de México. Si no está certificada, puede deberse a:
- Errores en tus datos personales (nombre, fecha o lugar de nacimiento)
- Falta de digitalización de tu acta
- Duplicidad de CURP
- Inconsistencias entre bases de datos oficiales.
Así puedes corregor tu CURP (guía actualizada)
Paso 1. Verifica el estatus de tu CURP en el portal oficial del gobierno gob.mx/curp/ y consulta tu documento. Ahí podrás ver si aparece como “certificada” o no.
Paso 2. Identifica el error: revisa cuidadosamente nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, entidad de registro.
Paso 3. Acude al Registro Civil con acta de nacimiento certificada, identificación oficial y CURP impresa.
Para realizar cualquier trámite de corrección de datos de tu CURP, el Registro Nacional de Población (RENAPO) revisará que tu acta de nacimiento esté en la plataforma nacional del Registro Civil.
Si hay algún dato que no sea correcto, acércate a tu Registro Civil para que lo corrija conforme a sus procedimientos. En este enlace puedes consultar el directorio de las Oficialías del Registro Civil: www.gob.mx/segob/renapo
Una vez corregidos los datos, el sistema actualizará tu CURP y aparecerá como certificada.
¿Tiene costo corregir la CURP?
No, el trámite es completamente gratuito en todo el país.
¿Por qué es importante tener tu CURP certificada?
Contar con una CURP validada es indispensable para trámites como:
-Inscripción en escuelas
-Acceso a programas sociales
-Trámites en el IMSS o SAT
-Emisión de documentos oficiales.
