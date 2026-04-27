¡Qué no se te pase! Este próximo viernes 1 de mayo de 2026 es inhábil por la conmemoración del Día del Trabajo y con ello también de forma obligatoria se suspenden varias actividades en el país, entre ellas las operaciones bancarias.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ) este próximo día feriado todas las entidades financieras, desde la Bolsa Mexicana de Valores, fondos de inversión hasta las sucursales bancarias " deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones ".

Es decir, este próximo viernes ningún banco ya sea Banamex, Santander, BBVA, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa, entre otros, no darán servicio.

Pese a que en el Google Maps en algunos bancos marca que "el horario podría cambiar por el Día Internacional del Trabajo", hasta el momento, ningún banco de manera oficial ha informado si tendrá abierta en horario especial alguna de sus sucursales, por lo que toma tus precauciones y evita multas o recargos.

¿Dónde puedo retirar dinero o hacer pagos el 1 de mayo?

Cabe recordar que diversas instituciones bancarias tienen cajeros automáticos en los que se pueden hacer depósitos en efectivo, los cuales por estar en un área distinta a las ventanillas suelen quedar abiertos para su uso o para la disposición de dinero en efectivo.

Asimismo, recuerda que si lo que quieres es pagar las aplicaciones bancarias no forman parte de la suspensión de servicios, por lo que podrás realizar transferencias bancarias o pagos a través de ellas de forma habitual.

Sin embargo, es importante que revises tus estados de cuenta o fechas límites de pago de los servicios que tengas pendientes por liquidar, ya que si tienes que hacer un pago directamente en ventanilla tendrás que realizarlo en días previos o posteriores a esta fecha.

Pese a que el día feriado es en viernes no quiere decir que los bancos se vayan de "puente".

Las sucursales que habitualmente dan servicio en sábado lo harán también este fin de semana debido a que el 2 de mayo no está marcado en el calendario oficial.