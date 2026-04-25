¿Te ha pasado que te llaman a tu celular supuestos gerentes de tu banco y te piden información? Usuarios reportaron una nueva modalidad de fraude en la que se estaría utilizando la Inteligencia Artificial (IA) para robarte tu NIP y otros datos. Para que esto no te pase, te compartimos los consejos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para prevenir este delito. ¡Toma nota!

Son miles los mexicanos que reciben a diario decenas de llamadas de números extraños; dichas personas que responden señalan buscar al titular de la línea con la finalidad de ofrecerle una tarjeta bancaria o para avisarle de una operación que podría estar poniendo en riesgo su dinero.

La mayoría de estos números que marcan son detectados por los dispositivos móviles como fraude, por lo que lo mejor es ignorar la llamada y contestar. Pero, ¿qué pasa cuando el que supuestamente habla es un ejecutivo de tu banco?

La IA ha puesto en jaque la forma de protegerse ante una extorsión o fraude porque cada vez es más complicado darse cuenta y diferenciar cuando sí te está hablando una persona real y cuando no.

¿Cómo es el fraude con IA en bancos que te piden tu NIP?

El esquema detectado sigue este patrón:

-El usuario recibe una llamada aparentemente oficial de su banco.

-Una voz convincente (generada con IA) se presenta como ejecutivo o gerente.

-Se informa sobre un supuesto cargo no reconocido o intento de fraude.

-Para “bloquear” la cuenta, solicitan datos confidenciales como NIP, token o códigos SMS.

-Con esa información, los delincuentes acceden a la cuenta y realizan transferencias.

¿Qué recomienda la Condusef para evitar caer en un fraude bancario por IA?

La Condusef subraya que ninguna institución financiera solicita estos datos por teléfono, por lo que cualquier llamada de este tipo debe considerarse sospechosa.

Nunca proporciones la información de tus cuentas bancarias por teléfono , mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales

, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales Acércate a tu banco para solicitar los servicios de prevención y sistemas de alertas ; te permitirá detectar de manera oportuna cargos o movimientos extraños en tus cuentas

; te permitirá detectar de manera oportuna cargos o movimientos extraños en tus cuentas Cambia tus contraseñas con frecuencia

Checa tus estados de cuenta de manera regular.

También considera que la llamada del supuesto gerente de banco podría ser fraude si:

Hay una urgencia excesiva para que proporciones datos

Solicita directamente el NIP o contraseñas

Hace llamadas fuera de horarios habituales

¿Qué hacer si recibes una llamada así?

Las autoridades recomiendan actuar con cautela: