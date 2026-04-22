Viajar a Estados Unidos implica, para la mayoría de los mexicanos, un paso indispensable: tramitar una visa. En el caso del turismo, la más solicitada es la visa B1/B2, que se gestiona a través de la Embajada de Estados Unidos o de alguno de los consulados estadounidenses en México. Aunque el proceso parece claro y muchos solicitantes cumplen con gran parte de los requisitos, la aprobación no está garantizada. De hech|o, cada año miles de solicitudes son rechazadas, incluso después de pagar el costo del trámite, que ronda los 160 dólares.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en la evaluación que realizan las autoridades consulares y en los criterios legales que rigen la emisión de visas.

La entrevista consular, el punto decisivo

Una vez que completas el formulario DS-160 y acudes a tu cita, debes pasar por una entrevista con un oficial consular. Este funcionario revisa la información que proporcionaste y te hace preguntas relacionadas con tu viaje: cuánto tiempo planeas quedarte, con qué fines viajarás, dónde te hospedarás y cuál es tu situación personal, laboral y económica en México.

Con base en esta entrevista y en los datos del formulario, el oficial consular toma la decisión final. No se trata de un trámite automático ni de acumular documentos, sino de convencer a la autoridad de que cumples con lo que exige la ley migratoria estadounidense.

Las razones más comunes de rechazo

La ley que regula estos procesos es la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Dentro de ella, las secciones 214(b) y 221(g) concentran la mayoría de los casos de rechazo de visas de turista. En todos los casos, el consulado está obligado a informarte el motivo de la negativa.

Rechazo bajo la sección 214(b)

Este tipo de rechazo ocurre cuando el oficial considera que el solicitante no demostró ser elegible para la visa solicitada. Puede deberse a cuestiones básicas, como no contar con un pasaporte vigente o tener antecedentes de violaciones a leyes migratorias. Sin embargo, la causa más frecuente está relacionada con la intención del viaje.

Las autoridades deben asegurarse de que tu visita a Estados Unidos sea temporal y de que regresarás a México una vez concluida. Si el oficial percibe que no existen lazos firmes con tu país de origen, puede negar la visa por considerar que existe el riesgo de que te quedes más tiempo del autorizado.

Estos “lazos” suelen ser un empleo estable, una vivienda, estudios en curso, familia o cualquier otra circunstancia que te obligue a regresar. Durante la entrevista, el oficial analiza tu situación de manera individual, tomando en cuenta tus planes de viaje, tus recursos económicos y tus vínculos fuera de Estados Unidos.

Rechazo bajo la sección 221(g)

En este caso, la negativa no es necesariamente definitiva. La sección 221(g) se aplica cuando la solicitud está incompleta o cuando el oficial consular necesita información adicional para tomar una decisión.

Esto puede ocurrir si falta algún dato en el formulario DS-160 o si la información proporcionada genera dudas. Cuando esto sucede, el consulado te indicará exactamente qué documentos debes presentar o qué información necesitas complementar.

El solicitante cuenta con un plazo de hasta un año, a partir de la fecha del rechazo, para entregar la documentación solicitada. Si no se hace dentro de ese periodo, será necesario iniciar un trámite nuevo y volver a pagar la tarifa correspondiente.

Dentro de esta sección también entra el llamado “procesamiento administrativo”. En estos casos, la solicitud requiere una revisión adicional antes de ser aprobada o negada definitivamente. Se entrega una carta con instrucciones y el estatus puede consultarse en línea. El tiempo de espera varía según cada caso: normalmente es menor a 60 días, pero puede extenderse hasta seis meses.

¿Un rechazo significa que nunca te darán la visa?

No necesariamente. En la mayoría de los casos, una negativa no es permanente. El solicitante puede volver a aplicar, especialmente si su situación cambió desde la vez anterior. Por ejemplo, si la visa fue rechazada porque no contabas con empleo, lo más recomendable es volver a solicitarla cuando ya tengas un trabajo estable que puedas comprobar.

Lo importante es entender el motivo del rechazo y no insistir sin cambios reales, ya que presentar la misma información suele llevar al mismo resultado.

¿Cuántos documentos necesitas realmente?

Durante la entrevista, por lo general, el oficial consular solo te solicitará dos cosas: la confirmación de tu formulario DS-160 y tu pasaporte. Sin embargo, si surgen dudas sobre tu intención de regresar a México o sobre tu solvencia económica, es posible que te pidan documentos adicionales.

Una constancia laboral es uno de los comprobantes más útiles para demostrar arraigo, ya que indica que tienes un empleo al cual volver. Si eres estudiante, una carta firmada por tu institución educativa puede cumplir la misma función.

En cuanto a la capacidad económica, documentos como recibos de nómina, estados de cuenta bancarios o comprobantes de devolución de impuestos pueden servir como respaldo. Aunque es posible que no te los pidan, llevarlos es una medida preventiva que puede ayudarte si la entrevista se vuelve más detallada.

Obtener una visa de turista no depende únicamente de cumplir una lista de requisitos administrativos. La clave está en demostrar, de forma clara y coherente, que tu viaje es temporal, que cuentas con los medios para pagarlo y que tienes razones sólidas para regresar a México.