Si estás planeando viajar a Estados Unidos, hay dos documentos indispensables que debes tener vigentes: el pasaporte mexicano y la visa americana. Sin embargo, muchas personas se preguntan cuál de los dos se tramita primero, sobre todo cuando aún no cuentan con ninguno. La respuesta es más sencilla de lo que parece.

¿Cuál se tramita primero: el pasaporte o la visa?

Si no tienes ni pasaporte ni visa, el primer paso siempre es tramitar el pasaporte mexicano. Esto se debe a que el pasaporte es un requisito obligatorio para iniciar el trámite de la visa americana.

El formulario DS-160, que es la solicitud oficial de visa de turista B1/B2, solicita desde el inicio el número de pasaporte. Además, durante todo el proceso, tu nombre y tus datos personales deben coincidir exactamente con los que aparecen en dicho documento. Sin pasaporte, no es posible avanzar.

Una vez que obtengas tu pasaporte mexicano, puedes comenzar de inmediato con el trámite de la visa americana; no es necesario esperar cierto tiempo ni haber viajado previamente a otro país.

¿Cómo tramitar el pasaporte mexicano y cuánto cuesta?

El pasaporte mexicano se tramita a través de internet, WhatsApp o vía telefónica, donde deberás agendar una cita en la delegación u oficina de enlace que te corresponda.

Costos oficiales del pasaporte mexicano en 2026

Estos son los precios sin descuento vigentes en 2026:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos.

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos.

Al agendar tu cita, recibirás un correo electrónico con información muy importante, por lo que es fundamental que tengas acceso a la cuenta que proporciones. En ese correo encontrarás:

La hoja de confirmación de la cita.

Una ficha de datos complementarios que deberás llenar a mano.

Un enlace para descargar la hoja de ayuda del pago.

Un enlace con información adicional sobre el trámite.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

El día de tu cita deberás acudir personalmente y llevar todos los documentos requeridos. No olvides ninguno:

Copia certificada del acta de nacimiento, o carta de naturalización, o certificado de nacionalidad mexicana (solo uno de estos documentos).

Identificación oficial con fotografía, como INE, cédula profesional, título profesional, credencial del INAPAM o cartilla militar.

Credencial de elector con copia por ambos lados en la misma hoja.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, en original y sellado por el banco.

Hoja de confirmación de la cita

En el caso de menores de edad, se requiere además la presencia e identificación de ambos padres.

Ya no es necesario llevar fotografías: la foto se toma digitalmente el día de la cita por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Cómo tramitar la visa americana de turista y cuánto cuesta?

Una vez que cuentes con tu pasaporte mexicano vigente, podrás iniciar el trámite de la visa americana de turista (B1/B2). Si es tu primera vez solicitándola, deberás pasar obligatoriamente por una entrevista con un oficial consular, lo que hace que el proceso sea más largo.

Requisitos para la visa americana

Tener pasaporte mexicano vigente.

Llenar el formulario DS-160.

Crear una cuenta en el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado.

Realizar el pago de 185 dólares en uno de los bancos autorizados.

Elegir las fechas para tus citas en el CAS y en la Embajada de Estados Unidos.

Acudir al CAS para la toma de huellas biométricas.

Presentarte a la entrevista consular en la embajada.

Durante la entrevista, los oficiales consulares buscan confirmar que regresarás a México después de tu viaje, por lo que es importante tener claro el motivo y las fechas de tu visita.

Un punto importante es que los oficiales hablan español, por lo que no es obligatorio hablar inglés. Si no entiendes alguna pregunta, puedes pedir sin problema que te la repitan.

¿Dónde recoger la visa?

Si tu visa es aprobada, podrás recogerla en el CAS o mediante paquetería DHL, según la opción que hayas elegido durante el trámite.