Solicitar una visa americana sigue siendo un trámite que genera muchas dudas, y una de las más frecuentes es si las autoridades de Estados Unidos revisan las redes sociales de los solicitantes.

Esta pregunta continúa siendo relevante, especialmente para quienes desean tramitar por primera vez la visa de turista (B-2) o renovarla. A continuación, te explicamos qué se sabe oficialmente sobre este requisito y cómo puede influir en tu solicitud.

Desde cuándo piden las redes sociales para tramitar la visa

Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos solicita a los solicitantes de visa americana que proporcionen información sobre sus redes sociales en el formulario DS-160. Este requisito aplica a diversos tipos de visa, incluida la de turismo, y forma parte de las medidas de seguridad implementadas por el Departamento de Estado para verificar la identidad y los antecedentes de los viajeros.

¿Por qué se piden las redes sociales?

El objetivo principal de esta medida es reforzar los controles de seguridad nacional. Las autoridades consulares utilizan la información de redes sociales para confirmar la identidad del solicitante y detectar posibles alertas relacionadas con riesgos como terrorismo, fraude, violencia o actividades ilegales. También puede servir para identificar vínculos con discursos de odio o grupos extremistas.

¿Qué dice el apartado “Social Media” del DS-160?

En el formulario DS-160 existe una sección titulada “Social Media”, donde se plantea la siguiente pregunta:

“¿Tienes presencia en redes sociales? De la lista de abajo selecciona cada red social que hayas usado durante los últimos cinco años. En el espacio al lado del nombre de la plataforma, escribe el usuario o nombre que has usado en la plataforma. Por favor, no proporciones contraseñas.”

Si no has tenido actividad en ninguna red social, debes seleccionar la opción “ninguna”. Esta sección es obligatoria, y dejarla incompleta o con información falsa puede provocar retrasos o incluso el rechazo de la solicitud.

¿Qué redes sociales debes declarar?

El formulario incluye una lista de plataformas populares y utilizadas a nivel mundial. Debes declarar todas las redes sociales que hayas usado en los últimos cinco años, incluso aquellas que ya eliminaste. Entre las principales se encuentran:

Facebook

Instagram

TikTok

X (antes Twitter)

YouTube

LinkedIn

Pinterest

Reddit

Tumblr

Flickr

Ask.fm

Douban

QZone

Sina Weibo

Two

Vine

MySpace

Solo debes proporcionar tu nombre de usuario o identificador personal. No debes incluir contraseñas ni cuentas empresariales o de negocios.

¿Qué pasa si no proporcionas esta información?

El Buró de Asuntos Consulares de Estados Unidos advierte que no dar respuestas completas, veraces y coherentes en el formulario DS-160 puede derivar en la negación de la visa. Omitir redes sociales o proporcionar datos falsos puede considerarse una falta grave, ya que el proceso se basa en la honestidad del solicitante.

¿Aplica también para quienes ya tienen visa?

No necesariamente. Este requisito aplica a quienes tramitan la visa por primera vez o la renuevan. Si tu visa americana sigue vigente, no es necesario actualizar ni enviar nuevamente tu información de redes sociales hasta que realices un nuevo trámite.

¿Qué publicaciones podrían generar problemas?

Aunque los oficiales consulares no revisan de forma automática cada perfil antes de la entrevista, el departamento de Fraude puede investigar redes sociales si detecta inconsistencias o señales de alerta en la solicitud. Publicaciones que promuevan terrorismo, violencia, discriminación racial o actividades ilegales pueden representar un riesgo para la aprobación de la visa.

También podrían llamar la atención contenidos que contradigan el motivo del viaje declarado, como publicaciones sobre trabajo no autorizado cuando se solicita una visa de turista.