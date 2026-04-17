Las medidas antiinmigrantes podrían endurecerse todavía más en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a Semafor que se prepara una orden ejecutiva que obligaría a los bancos a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.

“No me parece descabellado, porque… ¿Por qué no tenemos información sobre quiénes forman parte de nuestro sistema bancario? Tengo una propiedad en el Reino Unido; quieren saber quién vive en cada apartamento, ¿y cómo podemos estar seguros de que no pertenece a una organización terrorista extranjera?”, declaró.

De acuerdo con el secretario, la orden ejecutiva exigiría a los bancos solicitar ciertos documentos adicionales de identificación a sus cuentahabientes, incluyendo la prueba de su ciudadanía. Lo que afectaría principalmente a migrantes indocumentados.

Las identificaciones REAL ID no se considerarían documentos válidos según este nuevo requisito.

Antes, el medio Wall Street Journal informó que podrían comenzar a exigir los pasaportes de los clientes. El senador republicano Tom Cotton también publicó una carta que envió a Bessent en octubre pasado donde pedía “llevar a cabo una revisión exhaustiva de las normas vigentes que permiten a los inmigrantes indocumentados obtener servicios financieros y acceso al sistema bancario estadounidense”.

“El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que debe reservarse para quienes respetan nuestras leyes y soberanía. Cuando se permite a las personas abrir cuentas sin verificar su estatus legal, estamos permitiendo que los inmigrantes indocumentados se establezcan financieramente y se integren económicamente”, se lee en el documento.

Por ahora no está claro si sólo se recopilarán los datos de ciudadanía de los clientes (cualquiera que sea), o si no tener la ciudadanía estadounidense será un obstáculo para abrir o mantener una cuenta en el país.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo al medio The Hill que la administración Trump “sigue explorando maneras de proteger el sistema bancario de riesgos crediticios inaceptables y de garantizar que los servicios bancarios sigan estando disponibles y sean asequibles para todos los estadounidenses”.

La Oficina del Censo informó, en 2022, que el 14% de la población que vive en Estados Unidos no nació ahí. Cerca de 42 millones de personas nacieron en el extranjero y la mitad no se ha naturalizado.

Requisitos actuales para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos

Identificación

Los bancos deben obtener al menos la siguiente información antes de abrir la cuenta:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Dirección física (no basta solo un apartado postal).

Número de identificación (SSN, ITIN u otro documento aceptado).

Documentos de identidad aceptados

Los bancos pueden aceptar una o más de las siguientes identificaciones oficiales:

Pasaporte (estadounidense o extranjero).

Identificación emitida por un gobierno estatal o federal.

Matrícula consular (por ejemplo, la mexicana).

Licencia de conducir (de Estados Unidos o extranjera, según el banco).

No es requisito legal ser ciudadano ni residente permanente para abrir una cuenta y el gobierno federal no exige tener un SSN para abrir una cuenta bancaria.

El ITIN es emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y sirve para identificación fiscal.

Comprobante de domicilio

No existe una lista federal cerrada, pero los bancos suelen solicitar alguno de los siguientes documentos:

Factura de servicios (luz, agua, internet).

Contrato de renta.

Estado de cuenta bancario.

Dirección en Estados Unidos.

Depósito inicial (según el banco)

No es un requisito legal federal, pero muchos bancos piden un depósito mínimo inicial: Puede variar entre USD $0 y $100 dólares.