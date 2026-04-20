La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y miles de aficionados en México ya se preparan para vivir la experiencia en Estados Unidos, uno de los países anfitriones. Entre boletos, hospedaje y vuelos, hay una pregunta clave que no puede pasarse por alto: ¿necesito visa para entrar a Estados Unidos y asistir a los partidos? La respuesta es clara y conviene atenderla con tiempo.

Sí necesitas visa americana para el Mundial 2026

Si planeas viajar a Estados Unidos para asistir a partidos del Mundial 2026, sí necesitas una visa americana de turista B1/B2, salvo que tengas otra visa válida o seas ciudadano de un país exento (lo cual no aplica para México).

Estados Unidos cuenta con más de 20 tipos de visa, cada una diseñada para diferentes propósitos como trabajo, estudio o negocios. Sin embargo, la más común para viajes de ocio es la visa B1/B2, conocida popularmente como visa de turista, y es la que corresponde para asistir a un evento deportivo como la Copa del Mundo.

Esta visa puede otorgarse hasta por 10 años y, en cada ingreso al país, permite una estancia máxima de seis meses, siempre que el oficial de CBP (aduanas y protección fronteriza) lo autorice al momento de tu entrada.

¿Qué actividades permite la visa de turista (B2)?

Asistir al Mundial 2026 entra perfectamente dentro de las actividades autorizadas por la visa de turista. Entre las principales se encuentran:

Turismo en general: visitas a estadios, museos, parques temáticos, playas, parques nacionales y miradores.

Vacaciones.

Visitar amigos o familiares (es importante ser claro sobre la fecha de regreso para evitar malentendidos).

Compras, una práctica común en ciudades fronterizas como McAllen, El Paso o Tucson.

Tratamiento médico.

Participar en eventos sociales organizados por asociaciones sociales, fraternales o de servicio.

Asistir como aficionado a eventos deportivos, musicales o concursos, siempre y cuando no recibas pago alguno.

Inscribirte en cursos recreativos de corta duración, sin valor académico oficial.

Tiempos de espera para tramitar la visa en México

Uno de los principales retos rumbo al Mundial es el tiempo de espera para la entrevista consular, que varía según la ciudad. De acuerdo con los tiempos reportados en abril de 2026, estas son las fechas aproximadas de cita disponibles por consulado:

Ciudad Juárez: 24 de enero de 2027.

Guadalajara: 7 de mayo de 2026.

Hermosillo: 29 de agosto de 2026.

Matamoros: 13 de julio de 2026.

Mérida: 9 de junio de 2026.

Ciudad de México: 9 de junio de 2026.

Monterrey: 1 de octubre de 2026.

Nogales: 29 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 9 de abril de 2026.

Tijuana: 29 de abril de 2026.

Estos periodos muestran por qué hacer el trámite cuanto antes es fundamental, sobre todo si aún no cuentas con visa.

FIFA PASS: citas prioritarias para quienes ya tienen boletos

Si ya compraste boletos para la Copa Mundial 2026 y aún no tienes visa, existe una opción que puede ayudarte. La FIFA, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, habilitó el Sistema de Programación de Citas Prioritarias (FIFA PASS), que permite acceder a una entrevista de visa más rápida.

Para usar este beneficio debes:

Haber comprado tus boletos directamente en fifa.com/Tickets.

Iniciar sesión en tu cuenta de FIFA y completar el formulario de registro para FIFA PASS, usando exactamente los datos de tu pasaporte.

Iniciar tu solicitud de visa en https://www.state.gov/fifa-world-cup-26 y llenar el formulario DS-160 con el mismo número de pasaporte.

Programar tu cita, subir una fotografía actual, pagar la tarifa y responder “sí” cuando te pregunten si tienes boletos de FIFA.

Esperar la confirmación de acceso a una cita prioritaria, si la información coincide.

Asistir a la entrevista y responder con total honestidad.

Tanto la Embajada de Estados Unidos en México como la FIFA han sido claras:

Tener boletos para el Mundial no garantiza que te otorguen la visa. Todos los solicitantes pasan por el mismo proceso de evaluación.

Si no obtienes la visa o la autorización de viaje, no habrá reembolso por parte de FIFA Ticketing.

Obtener la visa tampoco garantiza que puedas comprar boletos si aún no los tienes.

Estados Unidos se prepara para la alta demanda

Ante la magnitud del evento, el gobierno estadounidense informó que el Departamento de Estado ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando el personal en algunas embajadas para enfrentar la alta demanda de visas.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 78 partidos en Estados Unidos y once ciudades sede, incluida la gran final en el Estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

Si tu sueño es vivir el Mundial desde las gradas, el primer paso no está en el estadio, sino en el pasaporte y la visa.