La temporada de Hot Sale 2026 ya comenzó y, junto con las ofertas y descuentos en línea, también aumentan los fraudes digitales, el phishing y el robo de información bancaria. Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una serie de recomendaciones para evitar estafas durante las compras por internet del 25 de mayo al 2 de junio.

La dependencia, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alertó que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de transacciones digitales en categorías como tecnología, electrodomésticos, belleza y cuidado personal para engañar a miles de usuarios con páginas falsas, promociones inexistentes y mensajes fraudulentos.

SSPC alerta por fraudes en Hot Sale 2026

De acuerdo con la SSPC, durante el Hot Sale aumenta considerablemente el riesgo de fraude cibernético debido al alto flujo de usuarios que buscan descuentos y promociones especiales.

Entre las prácticas más comunes detectadas por autoridades y expertos en ciberseguridad se encuentran:

Sitios web falsos que imitan tiendas oficiales

Mensajes SMS y correos electrónicos con enlaces maliciosos

Ofertas engañosas con precios extremadamente bajos

Robo de datos bancarios mediante phishing

Suplantación de identidad en redes sociales

Códigos QR falsos para redirigir a páginas fraudulentas

La SSPC advirtió que muchas de estas tácticas buscan obtener contraseñas, números de tarjeta, códigos de verificación o realizar cargos indebidos a las cuentas bancarias de las víctimas.

Recomendaciones para evitar fraudes durante el Hot Sale

Para proteger la información personal y garantizar compras seguras en línea, la Secretaría de Seguridad emitió varias recomendaciones clave para consumidores en México.

Verifica que el sitio sea oficial

Antes de realizar una compra, revisa cuidadosamente que la dirección web coincida exactamente con la página oficial de la empresa y que no tenga errores ortográficos o dominios extraños.

Desconfía de ofertas “demasiado buenas”

Si el precio de un producto parece irreal o extremadamente barato, podría tratarse de una estafa digital.

Evita abrir enlaces sospechosos

La SSPC recomienda no ingresar a links enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales sin verificar antes su autenticidad.

Revisa opiniones y reputación de la tienda

Consultar comentarios recientes y experiencias de otros compradores puede ayudarte a detectar comercios fraudulentos.

Usa métodos de pago seguros

Las autoridades recomiendan utilizar tarjetas digitales con CVV dinámico o mecanismos temporales de seguridad para reducir riesgos.

Nunca compartas información confidencial

No compartas contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos bancarios por mensajes o llamadas.

Activa la autenticación en dos pasos

Habilitar alertas bancarias y la verificación en dos pasos puede ayudar a detectar movimientos sospechosos de inmediato.

Guarda comprobantes de compra

Capturas de pantalla, correos electrónicos y tickets digitales pueden servir como evidencia en caso de fraude.

¿Dónde denunciar fraudes cibernéticos en México?

La SSPC informó que las personas que necesiten orientación para denunciar delitos digitales o contactar a la Policía Cibernética pueden consultar la Ciberguía oficial del gobierno de México.

También reiteró su compromiso para fortalecer la seguridad digital de los consumidores durante esta temporada de alto movimiento comercial en internet.