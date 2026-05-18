Si estas organizando tus vacaciones o eres un turista empedernido, el Hot Sale 2026 es para ti pues trae grandes descuentos en vuelos, facilidades de pago y paquetes para viajar a los mejores puntos turísticos.

Para que no andes perdido, aquí te damos la lista de las aerolíneas y empresas de viaje que participan en esta ciber venta:

Aeroméxico

Vivaaerobus

Iberia

Volaris

Booking

Price Travel

Expedia

¿Qué promociones tendrá Viva durante el HotSale 2026?

Aunque aún estamos a una semana de que arranque el HotSale, esta aerolínea ya dio un avance de lo que podrán encontrar los cazaofertas este año.

Tendrán 12 meses sin intereses en compras desde $1,650 pesos con tarjetas de crédito participantes

con tarjetas de crédito participantes Vuelos nacionales desde $86 pesos más TUA para volar de mayo a junio de 2026

para volar de mayo a junio de 2026 Solicitando tarjeta de crédito HSBC podrás diferir tus viajes hasta en 18 meses sin intereses

¿Qué destinos tendrán descuento si vuelas por Iberia?

La aerolínea Iberia aun no revela precios o alguna promoción en especial, será hasta que arranque el HotSale.

Sin embargo, reveló que podrás tener precios especiales a:

Madrid

Barcelona

Palma de Mallorca

París

Roma

¿Aeroméxico tiene ofertas nacionales e internacionales?

Esta empresa mexicana anunció que para sus vuelos dentro y fuera del país, sus pasajeros habituales podrán acceder a exclusivas oportunidades a través de:

Aeroméxico Rewards

Aeroméxico Vacations

Promociones bancarias

Para quienes no cuenta con tarjeta podrán acceder a estos beneficios por Mercado Pago

Expedia y Booking lanzan empiezan con descuentos

Para ir calentando motores rumbo a la semana de ofertas, Expedia y Booking han publicado descuentos en hospedajes, vuelos, autos y paquetes.

Aunque, las mejores promociones se lanzarán en unos días, así es que no los pierdas del radar de compras para que programes tus próximas vacaciones.

¿Cuándo empieza el Hot Sale?

Ya estamos a una semana que miles de marcas aprovechen la mitad del año para ofertar sus mejores descuentos.