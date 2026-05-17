Los rumores sobre una posible relación entre Pamela Anderson y Tom Cruise han comenzado a tomar fuerza en Hollywood luego de que diversas fuentes aseguraran que ambos actores mantienen una cercanía especial desde hace varias semanas. Esto se sabe sobre el supuesto romance.

De acuerdo con reportes citados por medios como el Daily Mail y National Enquirer, el actor de Misión Imposible habría quedado impresionado con la actuación de Pamela Anderson en la película The Last Showgirl, considerada por muchos como el gran regreso de la actriz al cine. Desde entonces, presuntamente ambos comenzaron a mantenerse en contacto de manera constante.

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Una fuente cercana aseguró que entre las celebridades “definitivamente hay química”, comentario que rápidamente alimentó las especulaciones de que ambos se están dando una nueva oportunidad en el amor luego de haber terminado sus últimos noviazgos.

“La película hizo que la gente viera a Pam desde una perspectiva muy diferente, incluido Tom. Desde entonces, han mantenido el contacto”, detalló un informante al medio National Enquirer. “La gente lo ha notado y se lo ha comentado a Tom”, agregó.

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De acuerdo con afirmaciones hechas por otra fuente al tabloide Daily Mail, la estrella de Baywatch está lista para darle lugar al “amor en su vida” luego de pasar varios años “muy ajetreados demostrando su valía” dentro de la industria del cine.

Estas declaraciones fueron hechas meses después de que la celebridad, de 58 años, fuera vinculada sentimentalmente con el actor Liam Neeson, con quien actuó en la película The Naked Gun. Luego de ser vistos juntos en varias ocasiones, Pamela reveló que sí habían salido de forma breve, pero su romance terminó para darle espacio a una amistad cercana.

En una entrevista con People, la celebridad dijo: “Si tanto les interesa saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un breve periodo, pero solo después de terminar el rodaje”.

Por su parte, antes de los rumores con Anderson, el actor de 63 años sostuvo un noviazgo público con Ana de Armas, con quien supuestamente planeaba llegar al altar.

En su momento se informó que la actriz fue quien rompió el noviazgo porque se sentía presionada por el actor en varios aspectos de su vida, incluido el profesional; poco después surgieron afirmaciones de que el romance terminó por decisión de Cruise, quien señaló que Ana "no estaba a su altura".

Aunque ninguno ha confirmado públicamente la supuesta relación sentimental, la cercanía entre Tom Cruise y Pamela Anderson ya está dando de qué hablar dentro de la industria del entretenimiento y entre sus fanáticos alrededor del mundo.