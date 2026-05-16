Elizabeth Hurley acaparó las miradas durante su asistencia a la gala Hot Pink, organizada por la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama en Nueva York. La actriz y modelo británica, de 60 años, llegó acompañada de su hijo Damian, a la alfombra rosa del evento benéfico.

Fiel a su papel como embajadora de la campaña contra el cáncer de mama de The Estée Lauder Companies, Hurley se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada. En su rol de anfitriona, la estrella se mostró cercana y comprometida con una causa que ha defendido durante décadas.

Para la ocasión, Elizabeth Hurley eligió un sofisticado vestido en tono rosa palo con acabado traslúcido y detalles que evocaban una silueta de sirena. El diseño, confeccionado en delicado encaje, se ajustaba a su figura resaltando su porte, mientras que las mangas abullonadas y los motivos florales añadían un toque romántico.

El estilismo fue acompañado por joyería de diamantes. A su lado, su hijo Damian Hurley, de 24 años, también destacó con un atuendo moderno compuesto por una chaqueta de gamuza negra con detalles plateados.

Durante el evento, Hurley compartió momentos con figuras clave de la fundación, entre ellas William P. Lauder, presidente ejecutivo de Estée Lauder e hijo de la fundadora Evelyn H. Lauder. Ambos posaron junto a representantes de Delta Airlines, quienes entregaron un cheque por 3 millones de dólares destinados a impulsar la investigación contra el cáncer de mama.

La gala también reunió a importantes personalidades del mundo de la moda y el entretenimiento, como Vera Wang, David Furnish, Ashanti y Neil Patrick Harris.

Elizabeth Hurley es alabada como una de las mujeres más bellas de la industria. En una entrevista con The Telegraph, Elizabeth Hurley compartió que siempre ha sido muy consciente de su alimentación, evitando en todo momento los alimentos altamente procesados.

“Desde que comprendí mejor los efectos de los alimentos procesados, dejé de consumir sándwiches envasados. Ahora prefiero comidas más naturales y nutritivas, como el pollo asado acompañado de puré de papas y una variedad de verduras”, explicó.

Hurley también reveló su filosofía alimentaria: “Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde’. En otras palabras, se trata de comer porciones más pequeñas, masticar bien los alimentos, evitar los aperitivos y cenar temprano”, detalló.

Además, añadió: “Este enfoque me ha funcionado muy bien. No consumo jugos verdes ni batidos exóticos, y solo tomo suplementos si un análisis de sangre indica que tengo alguna deficiencia. Intento que la mitad de cada plato que como esté compuesto por verduras o frutas. Por ejemplo, si como un sándwich, también incluyó una manzana”.