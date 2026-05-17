Luis Miguel encendió las alarmas este fin de semana luego de que circularan versiones sobre una supuesta hospitalización de emergencia en Nueva York por complicaciones de salud vinculadas a problemas cardíacos.

En cuestión de minutos, la información rápidamente se viralizó en redes sociales y entre la prensa mexicana, provocando la preocupación entre sus fanáticos.

Sin embargo, la periodista Martha Figueroa ha salido a desmentir estos rumores y aseguró que el cantante se encuentra bien y sano. Según explicó, se comunicó directamente con una persona cercana al entorno de El Sol de México para verificar la presunta hospitalización.

“Yo pregunté con la persona más cercana a él y me dijo hace un par de horas que era fake la información, no investigué más…me dijo: ‘Es fake no hay de qué preocuparse’, y con eso me quedé”, declaró Figueroa, desmintiendo que el cantante haya sido hospitalizado o que se encuentre actualmente delicado de salud.

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Según agregó, esperaba que el cantante estuviera sano y esperaba que hubiera Luis Miguel para rato: “Que no se nos apague nunca ese hombre”.

En otras declaraciones, la periodista remarcó que su fuente le aseguró que la celebridad está bien, aunque no sabe en dónde se encuentra: “Es fake la noticia y él está bien”.

Las especulaciones sobre el estado de salud del cantante de La Incondicional han crecido especialmente debido al hermetismo que siempre ha rodeado la vida privada de Luis Miguel.

Y es que se sabe que el intérprete nunca ha hablado abiertamente sobre su vida privada ni su salud, ni ha sacado comunicados afirmando o desmintiendo todos los temas que se abordan sobre su vida en general.

Las declaraciones de Figueroa surgieron luego de que se afirmara que el cantante había sido ingresado de emergencia en un hospital de Nueva York por problemas del corazón desde el pasado lunes 11 de mayo.

“El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, dijo la periodista Galena Solano del programa El Gordo y la Flaca.

Agregó que el cantante ha estado acompañado de su asistente y de su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas, según le hizo saber una fuente cercana a Luis Miguel.