El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmó este lunes que se suma a la megamarcha de transportistas convocada en la Ciudad de México para este miércoles 20 de mayo.

A través de sus redes sociales, los agricultores llamaron a sus agremiados de todas las entidades de la República y a la ciudadanía en general a unirse a la movilización que denominaron: "El campo es primero".

¿Cuál es la ruta de la marcha del 20 de mayo en Ciudad de México?

De acuerdo con la publicación, estos son los puntos relevantes que podrían trazar la ruta de la megamarcha.

Lugar de reunión: Ángel de la Independencia

Hora: 9:00 de la mañana

Fecha: próximo miércoles

En protestas anteriores, los manifestantes se han desplazado a pie o en sus vehículos por Paseo de la Reforma hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Aunque su movilización tiene un nombre diferente y está enfocado a pedir al gobierno federal que saque los granos básicos de las negociaciones del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos, Canadá), el cual está en medio de revisiones, al igual que los transportistas, los agricultores están llamando a maestros, jubilados y madres buscadoras a sumarse para exigir "el derecho a un trabajo digno".

El pasado 11 de mayo, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) llamó a una marcha multitudinaria para este 20 de mayo cuya concentración será también en el Ángel, ubicado en la glorieta de Paseo de la Reforma a la altura de la calle Río Tiber y Florencia.

La marcha de los "hombres camión" también está dirigido al gobierno federal, pero para exigir un alto a la desaparición y asaltos a los choferes, a las extorsiones, y a establecer mejores condiciones de seguridad en las carreteras del país.

Esta no es la primera vez que agricultores y transportistas unen fuerzas para presionar a las autoridades y exigir el cumplimiento de sus demandas.

Durante 2025, de manera conjunta bloquearon al menos en dos ocasiones las principales carreteras del país, y en algunas zonas el bloqueo fue levantado hasta que llegaron a un acuerdo.