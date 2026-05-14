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La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convocó a una marcha multitudinaria para el próximo 20 de mayo en la Ciudad de México para exigir un alto a la inseguridad que se exponen en las carreteras.
A través de sus redes sociales este proximo jueves, los transportistas llamaron a sumarse a la protesta a "todos los sectores vulnerables".
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También convocó a "viudas y huérfanos de compañeros operadores y transportistas" luego de que el gremio afirmará que continúan las desapariciones y asesinatos de los llamados "hombres camión".
¿Dónde saldrá la marcha de los transportistas en Ciudad de México?
Estos son los datos principales anunciados para la marcha de la ANTAC:
- Fecha: miércoles 20 de mayo
- Concentración: Ángel de la Independencia
- Hora: 9:00 de la mañana
De acuerdo con las protestas pasadas que realizaron en la capital del país, los manifestantes se desplazaron por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, avenida 5 de mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo, donde se plantaron frente a Palacio Nacional.
En esta ocasión no han revelado cuáles serán las acciones a seguir tras concentrarse en la Glorieta del Ángel de la Independencia.
En medio de las publicaciones de la asociación en la que exigen un alto a los robos y extorsiones, permanece la amenaza: "Si no hay seguridad, no hay Mundial". Frase que han dicho desde hace meses.
Desde el año pasado, los transportistas han realizado movilizaciones y paros nacionales que afectaron la movilidad de la ciudadanía y de otros sectores industriales en las principales carreteras del país.
En esas protestas se han sumado agricultores que en su momento exigieron el precio justo de sus productos.
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Ahora la ANTAC está llamando a participar a:
- Madres buscadoras
- Trabajadores del sector salud y educativo
- Campesinos
- Cañeros
- Ganaderos
- Pensionados
Hasta el momento ninguno de estos sectores ha confirmado su asistencia a la protesta en Ciudad de México.
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