La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) convocó a una marcha multitudinaria para el próximo 20 de mayo en la Ciudad de México para exigir un alto a la inseguridad que se exponen en las carreteras.

A través de sus redes sociales este proximo jueves, los transportistas llamaron a sumarse a la protesta a "todos los sectores vulnerables".

También convocó a "viudas y huérfanos de compañeros operadores y transportistas" luego de que el gremio afirmará que continúan las desapariciones y asesinatos de los llamados "hombres camión".

¿Dónde saldrá la marcha de los transportistas en Ciudad de México?

Estos son los datos principales anunciados para la marcha de la ANTAC:

Fecha: miércoles 20 de mayo

Concentración: Ángel de la Independencia

Hora: 9:00 de la mañana

De acuerdo con las protestas pasadas que realizaron en la capital del país, los manifestantes se desplazaron por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, avenida 5 de mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo, donde se plantaron frente a Palacio Nacional.

En esta ocasión no han revelado cuáles serán las acciones a seguir tras concentrarse en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

En medio de las publicaciones de la asociación en la que exigen un alto a los robos y extorsiones, permanece la amenaza: "Si no hay seguridad, no hay Mundial". Frase que han dicho desde hace meses.

Desde el año pasado, los transportistas han realizado movilizaciones y paros nacionales que afectaron la movilidad de la ciudadanía y de otros sectores industriales en las principales carreteras del país.

En esas protestas se han sumado agricultores que en su momento exigieron el precio justo de sus productos.

Ahora la ANTAC está llamando a participar a:

Madres buscadoras

Trabajadores del sector salud y educativo

Campesinos

Cañeros

Ganaderos

Pensionados

Hasta el momento ninguno de estos sectores ha confirmado su asistencia a la protesta en Ciudad de México.