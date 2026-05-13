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Una mexicana fue sentenciada a pasar once años en una cárcel federal en Estados Unidos por su papel en una “prolífica” organización de contrabando de inmigrantes que operó durante años entre EU y México y llegó a emplear métodos arriesgados, como escaleras para trepar por encima del muro, según informó este miércoles el Departamento de Justicia.
Ofelia Hernández Salas, de 64 años y originaria de Mexicali (México), se declaró culpable de cuatro cargos de conspiración para traer a extranjeros a los Estados Unidos con fines de beneficio comercial.
La mujer, junto con otros acusados, facilitó y cobró por el viaje de cientos de extranjeros desde y a través de numerosos países hacia los Estados Unidos, según la acusación federal.
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Los inmigrantes viajaban desde lugares tan lejanos como Bangladés, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia y Egipto.
En muchos casos tuvieron que pasar en su viaje por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, países de donde también salían más extranjeros rumbo a EE.UU.
La investigación de las autoridades estadounidenses determinó que la organización de Hernández Salas guiaba a los extranjeros para cruzar el muro fronterizo con métodos arriesgados, como escaleras para trepar por encima.
También les señalaban huecos por donde podían pasar por debajo de la valla y les facilitaban un tablón para que caminaran sobre fuentes de agua que dividen la frontera de EU y México.
Hernández Salas también estaba acusada de robar dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias a los extranjeros, a menudo mientras portaban armas de fuego y cuchillos.
En marzo de 2023, Hernández Salas y su co-conspirador Raúl Saucedo-Huipio fueron arrestados en México en virtud de una solicitud de extradición de los Estados Unidos, hecha por el Gobierno del entonces presidente Joe Biden.
Saucedo-Huipio también se ha declarado culpable y está a la espera de su sentencia, programada para junio de 2026.
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