La presencia de Demi Moore en el Festival de Cannes 2026 se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas luego de que las fotografías de la actriz generaran preocupación y críticas entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron su “delgadez extrema”.

Desde hace tiempo, el público alrededor del mundo critica y señala a las actrices y cantantes que tienen una apariencia de extrema delgadez, ya que consideran que están promoviendo estilos de vida que no son saludables.

Es por este motivo principalmente que las imágenes tomadas de Demi Moore durante la alfombra roja de Cannes 2026, provocaron miles de reacciones debido a que los internautas aseguraron notar a la actriz “demasiado delgada” y con un aspecto físico distinto al de otras apariciones recientes.

En las imágenes la actriz luce un elegante vestido blanco, de lentejuelas, con escote tipo strapless y con una ligera silueta de corte sirena; con dicho atuendo atrajo las miradas de los presentes y fotógrafos, sin embargo, varios usuarios centraron la atención en su complexión física, ya que sus brazos y espalda lucen muy delgados, además de que se marcan los huesos de su clavícula y sus hombros.

En redes sociales, comentarios sobre su aparente pérdida de peso comenzaron a multiplicarse rápidamente. Frases como “Se ve muy diferente”, "Espero que esté bien”, “No está sana, alguien debería decírselo”, "Normalizar malos hábitos alimenticios creyendo que se ven bien es un gran error , la niñez puede tener una mala orientación y atentar contra la salud física y mental" y “Está demasiado delgada” se volvieron tendencia, a la vez que sus fans se preocuparon por la salud de la famosa protagonista de la película “Ghost, la sombra del amor”.

A pesar de la polémica, Demi Moore fue una de las figuras más fotografiadas de Cannes y recibió elogios por su presencia y elegancia en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo.