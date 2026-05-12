Han pasado casi 25 años de su romance y José Manuel Figueroa todavía recuerda a Ana Bárbara y lo ocurrido durante su noviazgo. En una reciente entrevista, el hijo de Joan Sebastian aseguró que los sentimientos de la cantante no fueron sinceros.

Durante una breve entrevista con la prensa, José Manuel Figueroa opinó sobre los conflictos que tiene la cantante con su actual pareja y los rumores de infidelidad, señalando que él tiene los “recuerdos más hermosos” con ella como pareja, cuando estaba muy enamorado.

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Cabe mencionar que ambos cantantes sostuvieron un romance bastante comentado a inicios de los 2000, durante casi cinco años.

A pesar de haberse sentido feliz y enamorado con la cantante, Figueroa destacó que nunca sintió que haya sido correspondido, porque llegó a creer que ella no era sincera con sus sentimientos.

“Yo debería pagarle con la misma moneda con la que ella me pagó en muchas ocasiones, pero no soy de ese tipo de persona (...) Lo que sí me queda claro es que en mi relación con ella, en el momento en que fuimos pareja hasta que terminamos, yo estaba muy feliz”, señaló el cantante.

En su momento, trascendió que José Manuel Figueroa y Ana Bárbara no rompieron en buenos términos, si bien nunca se habló oficialmente de infidelidades, sí surgieron rumores sobre presunta violencia doméstica y conflictos dentro de sus carreras musicales, cuando Ana Bárbara se negó a reconocerlo como autor de una de las canciones que supuestamente él hizo y que le regaló.

Tras su rompimiento, Figueroa comenzó a salir con Alicia Machado, quien lo acusó de violentador, cuando se le preguntó a Ana Bárbara sobre dichas acusaciones, la cantante no negó haber vivido lo mismo ni lo afirmó, sólo dijo que tenía muchas cosas que se guardó.

Las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa surgieron luego de platicar con la prensa mexicana sobre una reunión que tendrá con sus hermanos para ponerle fin al tema del testamento de su padre, en el que se establece la repartición de 200 millones de dólares entre todos sus hijos, incluido Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Según dijo, su familia se reunirá en San Antonio, Texas, próximamente para hablar sobre la herencia, misma que no ha sido repartida porque Joan Sebastian no dejó un testamento claro.