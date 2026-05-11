Cazzu aseguró, en el Día de las Madres, que materna con violencia y agresiones y seguidores aseguran que de esta manera respondió a las imágenes que publicó Christian Nodal en sus redes sobre la habitación que ha preparado para su hija Inti, en la casa que comparte con Ángela Aguilar.

Las palabras de la trapera argentina revuelan en las redes en medio del escándalo por la demanda de Nodal en contra de Cazzu por su hija Inti. ¿Qué dijo Cazzu sobre Nodal? Aunque no fue un mensaje con nombre y apellido, los verdaderos fans saben que Cazzu lanza en sus conciertos dardos contra el mexicano o contra su actual esposa, Ángela, y esta vez no fue la excepción.

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En su concierto de este domingo en Texas, como parte de su gira "Latinaje", la "Jefa" recordó a las madres en su día con polémica mensaje:

" La maternidad puede ser un momento muy puro, doloroso, complejo. Creo que siempre se espera lo mejor de nosotras y en muchas ocasiones, muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia, con violencia, con agresiones ".

Y además dejó entrever que le impiden expresarse abiertamente: " Yo sé que cuando me dejan sin palabras, las tengo a ustedes".

Cabe recordar que en este mismo concierto, Cazzu fue coronada por A.B Quintanilla, hermano de la icónica Selena. En el show, el músico y compositor aseguró que Cazzu, al igual que su hermana, había tocado el corazón de sus fans y reconoció el éxito de su tour.