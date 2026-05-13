Banco de México (Banxico) anunció este miércoles dos fechas para comprar las monedas bimetálicas, 20 pesos, conmemorativas de la Copa Mundial de futbol 2026 que muchos coleccionistas tienen en la mira.

En total son 12 diseños, cuatro son de 20 pesos bimetálicas, cuatro más de plata (cada una equivalente a una onza troy) y el resto de oro (Un cuarto de onza troy de oro puro)

Cada diseño acuñado alude a México como anfitrión mundialista, a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sedes de los partidos a disputarse entre junio y julio.

" Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y valor facial de $20.00 M.N, y las monedas de metales finos tienen forma circular; con un valor facial de $25.00 M.N. para las de oro , y de $10.00 M.N. para las de plata ", informó Banxico.

¿Cuándo salen las monedas de 20 conmemorativas del Mundial 2026?

Banxico anunció dos fechas para la adquisición de las monedas de 20 pesos.

Primer lanzamiento: 14 de mayo, en este caso sólo podrás tener 10 monedas por diseño

en este caso sólo podrás tener 10 monedas por diseño Segundo lanzamiento: 18 de mayo, las monedas estarán disponibles en sucursales bancarias, pero hay dos cláusulas. Si eres cliente no tienes límite para adquirir el número de piezas que quieras y si NO eres sólo podrás llevarte hasta 150 piezas

"La población podrá utilizar las monedas bimetálicas para realizar cualquier tipo de pago y se pondrán en circulación a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde la fecha de su puesta en circulación", puntualizó Banxico.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Dónde puede conseguir las monedas del Mundial 2026?

De acuerdo con Banxico estas monedas conmemorativas de la Copa de futbol sólo se podrán conseguir en las sucursales bancarias de canje.

Para ello deberás ingresar al www.banxico.org.mx/canje-efectivo/web/ubica-cc

Elije entidad federativa, municipio y código postal

Da click en buscar

Enseguida se despliega la lista de sucursales de canje más cercana según la información que ingresaste

¿Cuándo salen al público las monedas conmemorativas de oro y de plata y dónde comprarlas?

El Banco de México informó que tanto los cuatro modelos acuñadas en oro y en plata saldrán hasta la "segunda quincena de mayo", es decir cerca del 30 de este mes.

Estas podrán ser adquiridas por las vías oficiales como:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía

Ambos se ubican en el Centro Histórico de la Ciudad de México