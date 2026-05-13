Una oportunidad más. A los 41 años, a Cristiano Ronaldo, de manera realista, nada más le queda una oportunidad más de ganar un trofeo de la Copa del Mundo para coronar una carrera ya ilustre.

Ganador cinco veces del Balón de Oro, Cristiano suma más goles internacionales que cualquier otro jugador masculino, con 143 en 226 partidos con Portugal.

Una lesión de isquiotibiables lo frenó con su club saudí Al Nassr, y no jugó con Portugal en los amistosos contra México y Estados Unidos que se pautaron para marzo y abril.

Si es incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo —y no hay motivo para pensar que no lo será a menos que se lesione—, Cristiano jugará en suelo estadounidense por primera vez desde un amistoso de pretemporada en 2014 con el Real Madrid contra el Manchester United en Michigan.

¿Cuántas Copas del Mundo ha jugado Cristiano Ronaldo?

Cristiano, junto con su gran rival argentino Lionel Messi, podría convertirse en uno de los primeros hombres en disputar seis Copas del Mundo. El astro portugués le dijo a CNN en noviembre que este “definitivamente” sería su último Mundial.

Portugal es considerado el mejor equipo del Grupo K, que incluye a Colombia, Uzbekistán y Congo.

¿Qué necesita Portugal para pelear por el título en 2026?

Aunque Portugal ocupa el puesto número 5 del ranking, el equipo recibió una llamada de atención en las eliminatorias con una derrota 2-0 ante Irlanda en noviembre pasado, notable porque Cristiano fue expulsado con tarjeta roja por darle un codazo a un defensor.

Fue suspendido para el siguiente partido y Portugal se recuperó con una victoria 9-1 sobre Armenia para asegurar su boleto al Mundial. Pero evitó un castigo más severo.

Esta será la novena Copa del Mundo de Portugal. El equipo terminó tercero en 1966 y cuarto en 2006 —cuando Cristiano debutó en un Mundial. En la edición de 2022, Portugal llegó a los cuartos de final, solo para dar la sorpresa Marruecos al vencerlo 1-0. Cristiano ingresó como suplente a los 51 minutos.

El español Roberto Martínez es el entrenador desde 2023. El equipo está repleto de talento, sobre todo en un mediocampo que incluye Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) y João Neves y Vitinha (ambos del Paris Saint-Germain).

El equipo quedó conmocionado el año pasado por la muerte de Diogo Jota, quien falleció en un accidente automovilístico poco después de que Portugal ganara la final de la Liga de Naciones.

Portugal debuta contra Congo el 17 de junio en Houston.